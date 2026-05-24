داداشی: وزش باد شدید و احتمال رگبار پدیده غالب خراسان شمالی است

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی بیانگر حاکمیت جوی نسبتاً پایدار در خراسان شمالی طی یک‌شنبه است.

وی در ادامه افزود: پدیده غالب در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید به ویژه در مناطق جنوبی و جنوب غربی خراسان شمالی خواهد بود و در پاره‌ای نقاط به خصوص نیمه شمالی احتمال وقوع رگبار و رعد و برق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: روز دوشنبه نیز جو استان نسبتاً ناپایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: در نوار شمالی استان احتمال رگبارهای پراکنده وجود دارد و روز سه‌شنبه نیز در ساعات بعدازظهر، شمال شرق استان شاهد احتمال رگبار و رعد و برق خواهد بود.

داداشی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی بیان کرد: تغییرات دمایی قابل توجهی طی روزهای آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته کوسه با ۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسماعیل‌آباد با ۳۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط خراسان شمالی ثبت شدند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: دمای هوای بجنورد نیز در این مدت بین ۱۰ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.