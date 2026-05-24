  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۱

داداشی: وزش باد شدید و احتمال رگبار پدیده غالب خراسان شمالی است

داداشی: وزش باد شدید و احتمال رگبار پدیده غالب خراسان شمالی است

بجنورد_ مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: وزش باد نسبتاً شدید و احتمال رگبار و رعد و برق در برخی نقاط استان به ویژه نیمه شمالی پیش‌بینی می‌شود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی بیانگر حاکمیت جوی نسبتاً پایدار در خراسان شمالی طی یک‌شنبه است.

وی در ادامه افزود: پدیده غالب در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید به ویژه در مناطق جنوبی و جنوب غربی خراسان شمالی خواهد بود و در پاره‌ای نقاط به خصوص نیمه شمالی احتمال وقوع رگبار و رعد و برق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: روز دوشنبه نیز جو استان نسبتاً ناپایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: در نوار شمالی استان احتمال رگبارهای پراکنده وجود دارد و روز سه‌شنبه نیز در ساعات بعدازظهر، شمال شرق استان شاهد احتمال رگبار و رعد و برق خواهد بود.

داداشی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی بیان کرد: تغییرات دمایی قابل توجهی طی روزهای آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته کوسه با ۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسماعیل‌آباد با ۳۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط خراسان شمالی ثبت شدند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: دمای هوای بجنورد نیز در این مدت بین ۱۰ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

کد مطلب 6839285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها