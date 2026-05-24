صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: از امروز (یکشنبه، ۳ خرداد) تا پایان روز سه‌شنبه (۵ خرداد) در بعضی ساعات، رگبار باران در برخی نقاط شمال‌غرب، غرب و سواحل و دامنه‌های شمال البرز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: امروز در نیمه‌غربی کشور و طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در غرب، جنوب‌غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، شمال‌شرق و شرق کشور در بعضی ساعات، وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در ادامه با اشاره به وضعیت جوی پایتخت بیان کرد: آسمان تهران امروز صاف تا کمی‌ابری است و در بعضی ساعات افزایش باد و از اواخر وقت افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود؛ بیشینه دمای تهران ۳۳ درجه و کمینه دما ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین برای استان تهران هشدار زرد هواشناسی نسبت به افزایش وزش باد به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب صادر شده است. بر اساس این هشدار، از امروز تا پایان روز چهارشنبه (۶ خرداد) در مناطق شمالی استان تهران در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در نیمه جنوبی، مناطق غربی، مرکزی و ارتفاعات نیز در بعضی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: در این شرایط جوی احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها وجود دارد.

وی گفت: در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان، گاهی خیزش گردوخاک و کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا رخ خواهد داد. همچنین امکان گسترش گردوخاک از استان‌های همجوار و محدودیت دید و کاهش محسوس کیفیت هوا به‌ویژه از عصر دوشنبه در مناطق غربی و جنوبی استان وجود دارد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین احتمال رخداد طوفان گرد و خاک به‌ویژه در نواحی جنوبی و غربی استان تهران نیز دور از انتظار نیست.