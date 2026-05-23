۲ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۲

نخستین نیروگاه خورشیدی بزرگ مازندران در کجور افتتاح شد

کجور - نخستین نیروگاه خورشیدی بزرگ مازندران در کجور برای تأمین برق پایدار برای ۱۳ هزار خانوار افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی بابایی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در مراسم افتتاح پروژه نیروگاه خورشیدی از راه‌اندازی نیروگاه ۶ مگاواتی در منطقه کجور خبر داد و گفت: این پروژه با ۸ هزار و ۳۰۰ پنل خورشیدی، به دلیل شرایط ویژه آب‌وهوایی، توان پوشش برق بیش از ۱۳ هزار خانوار را دارد.

وی اظهار داشت: این پروژه در زمینی به وسعت ۸ هکتار و با نصب ۸ هزار و ۳۰۰ صفحه خورشیدی احداث شده و ظرفیت تولید ۶ مگاوات انرژی الکتریکی را دارد.

وی با بیان اینکه راندمان این نیروگاه به دلیل شرایط مساعد آب‌وهوایی منطقه فراتر از میانگین کشوری است، افزود: بهطور معمول هر ۶ مگاوات برق در کشور پاسخگوی نیاز حدود ۵ هزار خانوار است، اما در کجور به علت برودت مناسب هوا و تابش بهینه خورشید، این نیروگاه قادر است برق پایدار ۱۳ هزار خانوار را تأمین کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اشاره به افزایش جمعیت بومی و غیربومی و گسترش ساخت‌وسازها و واحدهای صنعتی در غرب استان تصریح کرد: راه‌اندازی این نیروگاه خورشیدی، گامی اساسی برای جبران ناترازی انرژی و پاسخ به نیازهای توسع‌ای منطقه محسوب می‌شود.

بابایی تأکید کرد: این پروژه علاوه بر کمک به تأمین برق پایدار، پایداری شبکه برق غرب مازندران را برای سالیان طولانی تضمین خواهد کرد و الگویی موفق برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6838046

