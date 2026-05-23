سیامک الیاس‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های شیلات و تولیدات آبزیان در مناطق مختلف استان اظهار کرد: در سال گذشته، شهرستان دالاهو با تولید هفت هزار و ۸۱۸ تن ماهی قزل‌آلا در ۱۹۶ باب مزرعه، توانست بالاترین میزان تولید آبزیان در استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده و پیشتاز این عرصه شود.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با تشریح رتبه‌های بعدی تولید آبزیان در سطح استان افزود: پس از دالاهو، طی سال گذشته شهرستان قصرشیرین با تولید پنج هزار و ۷۶۳ تن ماهی گرمابی در ۷۵ باب مزرعه جایگاه دوم را کسب کرد و شهرستان پاوه نیز با تولید سه هزار و ۲۰۵ تن ماهی قزل‌آلا در ۶۲ باب مزرعه، در رتبه سوم تولیدات شیلات استان قرار گرفت.

پیش‌بینی رشد تولیدات در برنامه هفتم پیشرفت

وی در ادامه با اشاره به اهداف توسعه‌ای شیلات و چشم‌انداز آینده بیان کرد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، پیش‌بینی شده است که میزان تولید آبزیان در شهرستان‌های پیشرو طی سال جاری با افزایش همراه باشد؛ به‌طوری‌که این میزان تولید در شهرستان‌های دالاهو، قصرشیرین و پاوه به ترتیب به ارقام هشت هزار و ۲۵۰ تن، شش هزار و ۶۵۲ تن و سه هزار و ۳۹۵ تن ارتقا یابد.

الیاس‌پور در پایان با ارائه آمار کلی تولیدات استان خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع ۲۳ هزار و ۷۷۲ تن انواع آبزی در استان کرمانشاه تولید و روانه بازار مصرف شد که بر اساس اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال ۱۴۰۵ با رشد ۱۰.۵ درصدی، به رقم ۲۶ هزار و ۲۷۷ تن برسد.