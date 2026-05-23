تشکیل بیش از هزار و ۶۰۰ پرونده تخلف در کردستان

حسین رحیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۲۱۳ اکیپ مشترک نظارتی در سطح استان فعالیت داشته‌اند که حاصل آن انجام هزار و ۴۲۹ مورد بازرسی بوده است.

وی افزود: از مجموع واحدهای مورد بازرسی، ۴۲۷ واحد دارای تخلف و ۹۷۰ واحد نیز بدون تخلف شناسایی شدند.

رحیمیان با اشاره به بیشترین واحدهای صنفی بازرسی شده، عنوان کرد: نانوایی‌ها با ۲۵۶ مورد در صدر بازرسی‌ها قرار داشتند و پس از آن خواربارفروشی‌ها با ۱۸۸ مورد، مرغ و ماهی‌فروشی‌ها با ۱۲۵ مورد، سوپرمارکت‌ها با ۱۱۴ مورد و واحدهای میوه و سبزی با ۷۷ مورد قرار گرفتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: در این مدت ۱۱ گزارش نیز از سوی بازرسان افتخاری به این اداره‌کل ارسال شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه کالا و خدمات ۹۲۵ پرونده تشکیل شده است، گفت: از این تعداد، ۵۷۱ گزارش از سوی اداره صمت، ۵۹ گزارش از جهاد کشاورزی و ۲۹۵ گزارش نیز از سوی اتاق اصناف به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رحیمیان خاطرنشان کرد: همچنین ۶۶۳ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۲۱ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان تشکیل شده است.

وی از پلمب ۳۶ واحد صنفی متخلف در استان خبر داد و افزود: این واحدها عمدتاً شامل نانوایی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها، آهن‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها بوده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیشترین تخلفات ثبت شده را مربوط به گرانفروشی با ۴۰۲ مورد اعلام کرد و گفت: عدم درج قیمت با ۲۸۶ مورد، کم‌فروشی با ۱۴۷ مورد و تقلب با ۹۲ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی درباره میزان محکومیت‌های صادر شده نیز اظهار کرد: در حوزه کالا و خدمات ۵۵ میلیارد ریال، در حوزه بهداشت، دارو و درمان ۷۲۵ میلیون ریال و در بخش قاچاق کالا و ارز نیز ۴۹۵ میلیارد ریال محکومیت صادر شده است.