۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشهور شدن یک گاومیش در بنگلادش به علت شباهت به ترامپ+ تصاویر

یک گاومیش در بنگلادش که به علت شباهت ظاهری با رئیس جمهور آمریکا، «دونالد ترامپ» نامگذاری شده؛ در کانون توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفته است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، یک گاومیش سفید در بنگلادش که به دلیل شباهت یال زرد رنگش به موهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، «دونالد ترامپ» نامگذاری شده، به سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. این موضوع باعث شده بسیاری از مردم برای دیدن و عکس گرفتن با این گاو میش به مزرعه‌اش هجوم بیاورند.

ضیاءالدین مریدا، صاحب این گاومیش است. اومی گوید که برادر کوچکترش به علت شباهت گاومیش با رئیس جمهور آمریکا، نام دونالد ترامپ را برای او انتخاب کرده است.

کاربران مشهور شبکه‌های اجتماعی، تماشاگران و کودکان از یک ماه پیش تاکنون همه روزه به مزرعه نارایانگانج در حومه داکا، پایتخت بنگلادش می روند تا این حیوان را که معروف شده است، ببینند و با او عکس یادگاری بیندازند.

