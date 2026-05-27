  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

نخستین رمان درباره حیات حضرت احمدبن موسی(ع) منتشر شد

نخستین رمان درباره حیات حضرت احمدبن موسی(ع) منتشر شد

«خونی که از چراغ می‌چکید»، روایتی داستانی از روزگار پیش از شاهچراغ به بازار کتاب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «خونی که از چراغ می‌چکید» نوشته سیدمحمدامین آل‌یاس از سوی نشر نشان منتشر و روانه بازار کتاب شد؛ اثری که به‌عنوان نخستین روایت داستانی از دوران حیات حضرت احمدبن‌موسی(ع) شناخته می‌شود و مخاطب را به روزگار خفقان و التهاب تاریخی آن دوره می‌برد.

این رمان با تکیه بر منابع تاریخی، روایتی داستانی و پرتعلیق را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد؛ روایتی که از کوچه‌های شهر تا زندگی مردان و زنانی را دنبال می‌کند که در برابر ظلم ایستادگی کردند تا چراغ حقیقت خاموش نشود.

«خونی که از چراغ می‌چکید» تلاش کرده تاریخ را نه در قالب گزارشی خشک، بلکه در فضایی داستانی، پرکشش و آمیخته با درام روایت کند؛ مسیری که مخاطب را هم‌زمان با تاریخ، به دل قصه و ماجرا می‌برد.

این کتاب در ۳۰۰ صفحه و با قیمت ۶۰۰ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 6840265
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها