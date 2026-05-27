نخستین رمان درباره حیات حضرت احمدبن موسی(ع) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «خونی که از چراغ می‌چکید» نوشته سیدمحمدامین آل‌یاس از سوی نشر نشان منتشر و روانه بازار کتاب شد؛ اثری که به‌عنوان نخستین روایت داستانی از دوران حیات حضرت احمدبن‌موسی(ع) شناخته می‌شود و مخاطب را به روزگار خفقان و التهاب تاریخی آن دوره می‌برد.

این رمان با تکیه بر منابع تاریخی، روایتی داستانی و پرتعلیق را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد؛ روایتی که از کوچه‌های شهر تا زندگی مردان و زنانی را دنبال می‌کند که در برابر ظلم ایستادگی کردند تا چراغ حقیقت خاموش نشود.

«خونی که از چراغ می‌چکید» تلاش کرده تاریخ را نه در قالب گزارشی خشک، بلکه در فضایی داستانی، پرکشش و آمیخته با درام روایت کند؛ مسیری که مخاطب را هم‌زمان با تاریخ، به دل قصه و ماجرا می‌برد.

این کتاب در ۳۰۰ صفحه و با قیمت ۶۰۰ هزار تومان منتشر شده است.