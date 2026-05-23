خامه یار: شهید نصرالله هیمنه رژیم صهیونیستی را به چالش کشید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خامه‌یار صبح شنبه در نشست علمی بررسی ابعاد شخصیتی و مدیریتی شهید سید حسن نصرالله که به همت دبیرخانه کنگره بین‌المللی «امناءالرسل» و با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، اظهار کرد: شهید سید حسن نصرالله صرفاً یک فرمانده نظامی نبود، بلکه شخصیتی جامع با افق فکری گسترده به شمار می‌رفت که توانست در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و میدانی، معادلات منطقه را دستخوش تحول کند.

وی با اشاره به نقش برجسته دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان در شکل‌دهی به جریان مقاومت افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی سید حسن نصرالله، توانایی کم‌نظیر او در تربیت نیروهای مؤمن، آگاه و مجاهد بود که توانستند در میدان‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند و الگوی جدیدی از مقاومت را به نمایش بگذارند.

رایزن پیشین فرهنگی ایران در بیروت ادامه داد: عملکرد نیروهای مقاومت در جنگ ۳۳ روزه به اندازه‌ای تأثیرگذار بود که برخی فرماندهان ارتش‌های کلاسیک عربی اذعان داشتند الگوی مبارزاتی حزب‌الله باید در مراکز آموزشی و دانشگاه‌های نظامی جهان مورد مطالعه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: هنر شهید نصرالله تنها در مدیریت میدان خلاصه نمی‌شد، بلکه او توانسته بود میان عرصه نبرد و فرآیند تربیت نیرو پیوندی عمیق برقرار کند و همین مسئله موجب شد مقاومت لبنان به جریانی ریشه‌دار و ماندگار تبدیل شود.

خامه‌یار با اشاره به نگاه راهبردی شهید نصرالله نسبت به رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم بر مبنای سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تفکر آپارتاید مذهبی شکل گرفته و در ادبیات سیاسی آن اساساً مفهومی به نام عقب‌نشینی وجود نداشت، اما مدیریت فکری و میدانی سید حسن نصرالله ضربات سنگینی بر ساختار این رژیم وارد کرد و اسطوره شکست‌ناپذیری آن را فرو ریخت.

وی افزود: گفتمان مقاومت که شهید نصرالله پایه‌گذاری و تقویت کرد، محدود به جغرافیای لبنان باقی نماند بلکه بر بسیاری از جنبش‌های آزادی‌بخش منطقه اثر گذاشت و مسیر مبارزات فلسطینیان را نیز متحول ساخت.

مشاور امور بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب خاطرنشان کرد: روند تحولات میدانی در فلسطین از انتفاضه سنگ تا دستیابی به توان موشکی و شکل‌گیری عملیات‌هایی همچون طوفان‌الاقصی، در امتداد همین مکتب مقاومتی قابل تحلیل است.

وی با اشاره به جایگاه منطقه‌ای شهید نصرالله ادامه داد: در جریان جنگ ۳۳ روزه، بسیاری از شخصیت‌ها و رهبران جهان عرب با وجود تفاوت‌های سیاسی و فکری، نسبت به مواضع و رویکردهای سید حسن نصرالله ابراز احترام کردند که این مسئله نشان‌دهنده عمق نفوذ فکری و راهبردی او در سطح منطقه بود.

نگاه فراحزبی شهید نصرالله عامل انسجام لبنان شد

خامه‌یار با اشاره به ساختار پیچیده اجتماعی و مذهبی لبنان اظهار کرد: شهید نصرالله در کشوری با تنوع گسترده طایفه‌ای و مذهبی، نگاهی فراتر از مرزبندی‌های جناحی و حزبی داشت و تلاش می‌کرد با ایجاد همگرایی، زمینه ثبات و انسجام داخلی را فراهم کند.



وی افزود: او با عبور از اختلافات مذهبی و تشکیل سازوکارهای مشترک میان جریان‌های مختلف، توانست «بیت‌الشیعی» را به مجموعه‌ای منسجم و اثرگذار تبدیل کند که در ساختار سیاسی لبنان از پارلمان تا قوه مجریه نقش‌آفرین باشد.



این استاد دانشگاه ادامه داد: شهید نصرالله باور داشت که وحدت صرفاً در حد شعار نباید باقی بماند بلکه باید برای تحقق آن، طرح‌ها و سازوکارهای عملیاتی تعریف شود.



وی گفت: تشکیل «تجمع علمای مسلمین» و همچنین ایجاد همگرایی راهبردی با جریان‌های مسیحی لبنان به ویژه تفاهم با میشل عون، بخشی از رویکرد عملی شهید نصرالله در مسیر تقریب مذاهب و ادیان بود.

قدرت اقناع شهید نصرالله بر پایه عقلانیت شکل گرفته بود

خامه‌یار در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان بیان کرد: قدرت اقناع شهید نصرالله بر پایه عقل‌گرایی، واقع‌بینی و شناخت دقیق تحولات منطقه‌ای استوار بود و همین مسئله موجب می‌شد سخنان او حتی از سوی مخالفان نیز با دقت دنبال شود.



وی افزود: سید حسن نصرالله در عین پایبندی به اصول و آرمان‌های خود، برخوردی همراه با مدارا و سعه‌صدر با منتقدان و جریان‌های مخالف داشت و این ویژگی، جایگاه اجتماعی و سیاسی او را در لبنان تقویت کرده بود.



مشاور رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب تصریح کرد: نگاه شهید نصرالله به مسئله مقاومت، نگاهی فراگیر و به دور از افراط‌گرایی بود و رویکردهایی همچون «شیعه‌سازی افراطی» هیچ سنخیتی با گفتمان اصیل او نداشت.



وی با اشاره به پیوند راهبردی محور مقاومت با جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: آینده لبنان و جریان مقاومت با سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده و این مجموعه به مثابه پیکره‌ای واحد و تفکیک‌ناپذیر عمل می‌کند.



خامه‌یار همچنین از آمادگی خود برای انتقال تجربیات و آموزه‌های مرتبط با تقریب و همگرایی به حوزه‌های علمیه خبر داد و به کتاب «زخم و زیتون» به عنوان روایتی از تجربه زیسته خود در عرصه تقریب مذاهب اشاره کرد.