اسپیس ایکس داربست چوبی استخوان را به فضا فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این کپسول روباتیک همراه یک موشک فالکون ۹ از مقر فضایی کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا در ساعت ۲۲:۰۵ دقیقه به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد.

البته عملیات مذکور با سه روز تاخیر انجام شد زیرا ناسا و اسپیس ایکس تلاش ها برای پرتاب موشک در روزهای سه شنبه(۱۲ می) و چهارشنبه(۱۳ می) را به دلیل وضعیت آب وهوا لغو کردند و منتظر ماندند.

ماموریت مذکور CRS-۳۴ نام دارد زیرا سی و چهارمین پروازی است که اسپیس ایکس طی برنامه «خدمات تامین ذخایر تجاری» ناسا انجام می شود. کپسول دراگون حامل ۲۹۵۰ کیلوگرم ذخایر، تجهیزات و آزمایش های علمی بود. میان تجهیزات علمی پروژه ای برای تعیین آنکه شبیه سازهای زمینی تا چه حد شرایط ریزگرانش را تقلید می‌کنند، یک داربست استخوان ساخته شده از چوب که درمان های جدیدی برای وضعیت های شکننده استخوانی مانند پوکی استخوان و تجهیزات مخصوص برای ارزیابی آنکه چگونه گلبول های قرمز و طحال برای حفاظت از فضانوردان آینده تغییر می کنند نیز به فضا برده شد.

کپسول دراگون روز یک شنبه ساعت ۱۱:۰۵ دقیقه به وقت گرینویچ به طور خودکار به ماژول هارمونی در ایستگاه فضایی بین المللی متصل می شود. CRS-۳۴ ششمین پرواز فضایی این کپسول به حساب می آید که رکورد جدیدی برای ابزار حمل بار اسپیس ایکس نیز است.