اسپیس ایکس محموله ناسا را به ایستگاه فضایی بین المللی رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این سی وچهارمین ماموریت فضایی شرکت اسپیس ایکس برای ناسا تحت برنامه تجاری تامین ذخایر در ایستگاه فضایی بود که ساعت ۱۰:۳۷ دقیقه به وقت گرینویچ به ایستگاه فضایی بین المللی رسید. کپسول مذکور به طور خودکار کنار ماژول هارمونی پهلو گرفت.

«جک هاتاوی» مسئول کنترل ماموریت و فضانورد ناسا در کنار «سوفی آدنو» فضانورد اروپایی رسیدن کپسول دراگون به ایستگاه را از داخل آن رصد می کردند. این دو همراه خدمه ماموریت «اکسپدیشن ۷۴» چهار هفته بعد را صرف باز کردن حدود ۶۵۰۰ پوند و دوباربسته بندی نتایج آزمایش ها، بازگرداندن تجهیزات می کنند.

یکی از ابزارهای علمی که در این ماموریت به ایستگاه فضایی منتقل شد شامل پروژه ای برای تعیین آن بود که شبیه‌سازهای زمینی تا چه اندازه شرایط میکروگرانش را تقلید می کنند. علاوه بر آن داربست استخوان ساخته شده از چوب که جهت توسعه درمان های جدید جهت بیماری هایی مانند پوکی استخوان به کار می رود و همچنین تجهیزاتی برای کمک به محققان جهت ارزیابی تغییرات گلبول های قرمز و طحال در فضا، نیز به ایستگاه فضایی ارسال شدند.

این کپسول دراگون دو روز قبل از مقر فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب شد.