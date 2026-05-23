پیش بینی برداشت ۲۵ هزار تُن زردآلو از باغات فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق فانی با اعلام اینکه روند برداشت زردآلو در فارس از نیمه اردیبهشت آغاز شده، گفت: این میوه نوبرانه علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به استانهای همجوار و بهویژه تهران ارسال میشود.
به گفته این مقام مسئول، استان فارس با دارا بودن ۲ هزار و ۵۳۴ هکتار باغ زردآلو، رتبه نهم کشور در سطح زیر کشت و تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: از این میزان، ۲ هزار ۴۱۸ هکتار باغ بارور است که در شهرستانهای آباده، نیریز، داراب، اقلید، استهبان، سپیدان، مرودشت، بیضاء، شیراز و بوانات بیشترین سطح زیر کشت را شامل میشوند.
فانی توضیح داد: در حال حاضر در استان فارس، ارقامی نظیر شاهرودی، آصفی، فلکهای، خیاری، تخمگردی و شکرپاره کشت میشوند.
سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس سرمای بهاره در مراحل حساس گلدهی و میوه نارس، تهدیدی جدی برای این محصول محسوب میشود. به همین منظور جهاد کشاورزی با هدف کاهش خسارت، توسعه باغهای زردآلو با استفاده از ارقام دیرگل را در دستور کار قرار داده است.
