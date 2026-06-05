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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

امام‌جمعه مانه: دشمنان بنیان خانواده را هدف گرفته‌اند

امام‌جمعه مانه: دشمنان بنیان خانواده را هدف گرفته‌اند

بجنورد- امام‌جمعه مانه گفت: افزایش سن ازدواج، کاهش فرزندآوری و تضعیف نقش تربیتی خانواده از مهم‌ترین چالش‌های امروز است و دشمنان در پی آسیب‌زدن به این نهاد مقدس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه برگزار شد، ضمن تبریک عید غدیر خم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: هفته جاری سرشار از مناسبت‌های معنوی و نورانی است و این ایام فرصت مناسبی برای تبیین معارف اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود.

امام‌جمعه مانه در ادامه با اشاره به واقعه مباهله افزود: حضور امیرالمؤمنین(ع)، حضرت زهرا(س) و امام حسن و امام حسین(ع) در این رویداد تاریخی، بیانگر جایگاه رفیع اهل‌بیت(ع) و حقانیت مسیر پیامبر اسلام(ص) است.

وی با اشاره به سالروز شهادت میثم تمار گفت: شهدای جهاد تبیین و روشنگری، همچون میثم تمار، با بصیرت و آگاهی در مسیر دفاع از حق گام برداشتند و امروز نیز امنیت و آرامش جامعه مرهون فداکاری شهدا است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد با بیان اینکه خانواده یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه اسلامی است، تصریح کرد: دشمنان تلاش می‌کنند با ترویج سبک زندگی نادرست، افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری، بنیان خانواده را تضعیف کنند.

امام‌جمعه مانه ادامه داد: امروز فاصله نسلی، کاهش نقش تربیتی خانواده و تأثیرپذیری فرزندان از فضای مجازی از جمله چالش‌های مهم اجتماعی است که نیازمند توجه جدی خانواده‌ها و مسئولان است.

وی بیان کرد: تسهیل ازدواج جوانان، تقویت فرهنگ فرزندآوری و بازگرداندن نقش تربیتی خانواده از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فر در پایان از فرمانداری، شوراها، دهیاران، نهادهای فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی و همه عوامل برگزاری برنامه‌های عید غدیر قدردانی کرد و گفت: در شهرستان مانه بیش از پنج هزار پرس غذای نذری توزیع شد و صحنه‌های زیبایی از مواسات، همدلی و مشارکت مردمی در جشن‌های غدیر به نمایش درآمد.

کد مطلب 6850943

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