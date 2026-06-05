به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه برگزار شد، ضمن تبریک عید غدیر خم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: هفته جاری سرشار از مناسبت‌های معنوی و نورانی است و این ایام فرصت مناسبی برای تبیین معارف اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود.

امام‌جمعه مانه در ادامه با اشاره به واقعه مباهله افزود: حضور امیرالمؤمنین(ع)، حضرت زهرا(س) و امام حسن و امام حسین(ع) در این رویداد تاریخی، بیانگر جایگاه رفیع اهل‌بیت(ع) و حقانیت مسیر پیامبر اسلام(ص) است.

وی با اشاره به سالروز شهادت میثم تمار گفت: شهدای جهاد تبیین و روشنگری، همچون میثم تمار، با بصیرت و آگاهی در مسیر دفاع از حق گام برداشتند و امروز نیز امنیت و آرامش جامعه مرهون فداکاری شهدا است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد با بیان اینکه خانواده یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه اسلامی است، تصریح کرد: دشمنان تلاش می‌کنند با ترویج سبک زندگی نادرست، افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری، بنیان خانواده را تضعیف کنند.

امام‌جمعه مانه ادامه داد: امروز فاصله نسلی، کاهش نقش تربیتی خانواده و تأثیرپذیری فرزندان از فضای مجازی از جمله چالش‌های مهم اجتماعی است که نیازمند توجه جدی خانواده‌ها و مسئولان است.

وی بیان کرد: تسهیل ازدواج جوانان، تقویت فرهنگ فرزندآوری و بازگرداندن نقش تربیتی خانواده از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فر در پایان از فرمانداری، شوراها، دهیاران، نهادهای فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی و همه عوامل برگزاری برنامه‌های عید غدیر قدردانی کرد و گفت: در شهرستان مانه بیش از پنج هزار پرس غذای نذری توزیع شد و صحنه‌های زیبایی از مواسات، همدلی و مشارکت مردمی در جشن‌های غدیر به نمایش درآمد.