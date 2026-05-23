به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه مرکزی خرم‌آباد صبح شنبه طی آئینی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدیر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان، پس از یک دوره نوسازی و بازیابی تجهیزات، فعالیت خود را از سر گرفت.

بازسازی کتابخانه پس از تخریب در جنگ رمضان

این مرکز فرهنگی که در جریان جنگ تحمیلی رمضان دچار خسارات ساختاری و تخریب شده بود، با همت جهادی پرسنل و مدیریت پیگیر مجموعه، فرآیند بازسازی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پشت سر گذاشت.

کتابخانه اکنون با استانداردهای نوین آماده ارائه خدمات است

در این مراسم تأکید شد که کتابخانه مرکزی اکنون با استانداردهای نوین آماده ارائه خدمات به شهروندان، پژوهشگران و جامعه فرهنگی استان است.

الهام برنا،مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان نقش کلیدی در تسریع روند بازیابی و بازگشت این سرمایه ملی به چرخه خدمت‌رسانی ایفا کرده است.

این بازگشایی که با حضور مقامات ارشد استانی کلید خورد، صرفاً یک افتتاح کالبدی نیست؛ بلکه نمادی از پویایی فرهنگی در استان لرستان است.

نکته حائز اهمیت در این پروژه، سرعت عمل در «بازیابی هویت بصری و عملکردی» کتابخانه است.

با پیگیری متولیان این مجموعه توانست فاز بازسازی را با دقت فنی بالا به اتمام رسانده و بار دیگر به عنوان قطب مطالعاتی شهر، پذیرای اعضا و مخاطبان باشد.