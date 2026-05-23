به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر شنبه در نشست کارگروه بهداشت، درمان و سلامت پدافند غیرعامل استان گفت: موضوع هاری تنها یک مسئله بهداشتی نیست و ابعاد اجتماعی، امنیتی و حتی پدافندی دارد که نیازمند مدیریت جدی و هماهنگ دستگاههای مختلف است.
وی با اشاره به ضرورت فرهنگسازی عمومی افزود: آگاهیبخشی به مردم درباره خطرات بیماری هاری و راههای پیشگیری باید از طریق تولید محتوای رسانهای، برنامههای آموزشی و مشارکت صدا و سیما به شکل گسترده دنبال شود.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد تشکیل تیمهای واکنش سریع با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل دامپزشکی، محیط زیست و شهرداریها را ضروری دانست و اظهار کرد: کنترل اصولی جمعیت سگهای بلاصاحب بدون هماهنگی بین دستگاهها امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه واکسیناسیون سگها در استان روند مطلوبی داشته است، تصریح کرد: در کنار واکسیناسیون، اجرای طرح عقیمسازی باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا از افزایش جمعیت سگهای بلاصاحب جلوگیری شود.
محمدی همچنین بر شناسایی دقیق جمعیت سگها، پلاککوبی و اجرای برنامههای پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: امکانات لازم برای اجرای طرحهای عقیمسازی فراهم است و میتوان با استفاده از ظرفیت شهرداری یاسوج، این اقدامات را بدون ایجاد حساسیت اجتماعی انجام داد.
وی جمعآوری بهموقع زبالهها را یکی از عوامل مؤثر در کاهش تجمع سگهای بلاصاحب عنوان کرد و افزود: مدیریت پسماند نقش مهمی در کنترل این معضل و کاهش خطر انتقال هاری دارد.
بیش از ۸ هزار حیوان گزیدگی در استان
در ادامه این نشست، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از افزایش آمار حیوانگزیدگی در استان خبر داد و گفت: سال گذشته دو هزار و ۴۳۱ مورد حیوانگزیدگی ثبت شده که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است.
همچنین مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: طی سال گذشته هشت هزار و ۷۴۰ مورد واکسیناسیون سگ در استان انجام شده است.
نظر شما