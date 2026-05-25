به گزارش خبرنگار مهر، رسول معروفیآذر عصر دوشنبه در آیین گرامیداشت شهدای خدمت و حماسه فتح خرمشهر که در دانشگاه مراغه برگزار شد، اظهار کرد: فعالیتهای علمی و تحقیقاتی دانشگاهیان در واقع امتداد تلاشها و مجاهدتهای نیروهای مسلح است و جامعه دانشگاهی خود را مکلف میداند پا به پای این عزیزان برای سرافرازی میهن اسلامی گام بردارد.
وی با تأکید بر نقش کلیدی دانشگاهها در بزنگاههای تاریخی و شرایط مختلف کشور، افزود: وظیفه اصلی دانشگاهها در برهه کنونی، تقویت روحیه امید، جهاد علمی و مسئولیتپذیری اجتماعی در بدنه جامعه است. ما در دانشگاه مراغه نیز همراستا با سایر مجموعهها، تمام توان خود را برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ عزت کشور به کار بستهایم.
رئیس دانشگاه مراغه با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، ابراز امیدواری کرد: روحیه ایثار، دلاوری و فداکاری که میراث ماندگار صیانت از میهن است، در سالهای آتی با قدرت و پویایی بیشتری در میان نسل جوان و دانشگاهی تقویت شود.
معروفیآذر در ادامه با اشاره به پایداری فعالیتهای دانشگاه در شرایط حساس، خاطرنشان کرد: در تمامی مقاطع و حوادث گوناگون کشور، تلاش ما بر این بوده است که بدون کوچکترین وقفه یا تعطیلی، مسیر علمی و فرهنگی دانشگاه را با قوت ادامه دهیم؛ چرا که باور داریم جامعه دانشگاهی الگوی اقشار مختلف مردم است و عملکرد آن تأثیر مستقیمی بر نشاط و حرکت رو به جلو در جامعه دارد.
وی در پایان تصریح کرد: دانشگاهیان با پایبندی کامل به آرمانهای معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری، در کنار مسئولان و نیروهای مسلح برای اعتلای نام ایران اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
گفتنی است در بخش پایانی این مراسم، خواهر شهید والامقام «مالک رحمتی»، استاندار فقید آذربایجان شرقی، به ایراد سخن پرداخت. وی با بیان خاطراتی از این شهید خدمت، به تبیین ویژگیهای اخلاقی، ولایتمداری و الگوی مدیریت جهادی ایشان پرداخت که مورد توجه حاضران قرار گرفت.
