توزیع مرغ منجمد در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رحماندوست با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح توزیع مرغ منجمد با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز خانوارها از تاریخ ۲۶ اردیبهشتماه رسماً در استان آغاز شده و تاکنون حدود ۳۰ تن از این محصول در فروشگاههای سطح استان توزیع شده است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل این اداره کل برای پاسخگویی به نیاز بازار تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت توزیع حداقل ۱۵ تن مرغ منجمد به صورت روزانه فراهم است و در صورتی که تقاضا در بازار افزایش یابد، این میزان نیز افزایش خواهد یافت تا هیچگونه کمبودی در این زمینه احساس نشود.
رحماندوست با اشاره به قیمتگذاری این محصول خاطرنشان کرد: قیمت مصوب تعیینشده برای هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد برای مصرفکننده نهایی، مبلغ ۲۶۰ هزار تومان است و نظارت بر روند توزیع و رعایت این قیمت با جدیت دنبال میشود تا اطمینان حاصل شود که محصول با نرخ مصوب به دست مردم میرسد.
سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان قزوین در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مراتب را به واحدهای نظارتی مربوطه گزارش دهند.
