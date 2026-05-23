فوک خزری همچنان تلفات دارد؛ تدوین برنامه جامع حفاظت

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری ظهر شنبه در حاشیه رویداد ملی گرامیداشت روز جهانی تنوع زیستی در ساری با اشاره به وضعیت قرمز برخی از گونههای جانوری کشور هشدار داد و گفت: تعدادی از گونههای شاخص زیستی ایران در آستانه انقراض قرار گرفتهاند.
وی گفت: تغییر کاربریهای غیرمجاز در حاشیه جنگلهای شمال، مداخلات روزافزون انسانی و انتشار آلایندههای گوناگون مهمترین عواملی هستند که زیستبومهای کشور به ویژه در استانهای شمالی را نشانه گرفته است.
وی با بیان اینکه شعار امسال این رویداد بر مشارکت جوامع محلی متمرکز است، افزود: هدف ما فراخواندن همه ظرفیتهای موجود از مشارکت مردمی و تشکلهای مردم نهاد گرفته تا همکاری بین بخشی با تمام دستگاههایی است که در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست دخیل هستند و فقط با این هم افزایی میتوانیم حفاظت مؤثر از تنوع زیستی کشور را محقق کنیم.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت فوک خزری اظهار کرد واقعیت تلخ این است که ما همچنان تلفات این گونه ارزشمند را شاهد هستیم. اما خوشبختانه در دوره اخیر اقدامات میدانی و علمی خوبی آغاز شده است.
وی گفت: اداره کل محیط زیست مازندران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس نور یک برنامه ملی مدون برای حفاظت از فوک خزری تهیه و تدوین کرده که میتواند نقطه عطفی در نجات این گونه باشد.
انصاری با تأکید بر ابعاد فرامرزی حفاظت از فوک خزری خاطرنشان کرد دریای خزر با پنج کشور ساحلی مواجه است و هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند از این گونه در معرض انقراض محافظت کند.
وی گفت: به همین دلیل در چارچوب کنوانسیون تهران که به مسائل محیط زیستی دریای خزر میپردازد پیگیر دیپلماسی فعال منطقهای هستیم و تلاش میکنیم یک برنامه منسجم و مشترک میان تمام کشورهای حاشیه خزر برای حفاظت از فوک خزری پیادهسازی کنیم.
نظر شما