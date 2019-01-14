مقابله با تبلیغات سوء دشمن تکلیف اولویت دار مبلغان دینی است

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در کنار تمام توطئه ها علیه نظام، تلاش کرده تا از طرق مختلف جامعه اسلامی را از نظر فرهنگی و معنوی دچار تزلزل کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: در این رابطه دشمن از ابزارهای مختلف رسانه ای و... بهره گرفته و از هیچ تلاش فروگذار نکرده است تا با ایجاد تزلزل در فرهنگ جامعه اسلامی، موجبات بروز آسیب های اجتماعی و به ویژه آسیب به نهاد خانواده را فراهم سازد.

قربانپور بیان کرد: در این شرایط، نیاز است که همه ما نسبت به اقدامات و روش های تبلیغی سوء دشمن آگاهی داشته باشیم و مبلغان، علمای دینی و روحانیون در این آگاهی بخشی به جامعه نقش موثری دارند که بایستی به آن توجه ویژه داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در صورتی که بتوان از حداکثر ظرفیت موجود برای آگاه سازی جامعه نسبت به تبلیغات سوء دشمن و تهاجم نرم بهره گرفت و همچنین راهکارهای اصولی برای مقابله با این تبلیغات سوء و خنثی سازی آنها اندیشید، می توانیم در این عرصه نیز دشمن را به شکست و یأس بکشانیم.

وی تصریح کرد: در همین راستا مبلغان دینی و روحانیون بایستی با بهره گیری از روش های اثرگذار و ثمربخش، این تهاجم فرهنگی را بی اثر کرده و از سوی دیگر به ترویج و اشاعه معنویت و فرهنگ اسلامی بپردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: این مهم قطعا در ارتقای فرهنگ جامعه و کاهش بروز آسیب های اجتماعی نقش موثر دارد و در این میان نیاز است که نسبت به آگاه سازی نسل جوان و امروزی تاکید و تلاش بیشتری داشته باشیم.

قربانپور عنوان کرد: در این زمینه یکی از مولفه هایی که در راستای عمل به فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بایستی مورد توجه روحانیون و مبلغان دینی قرار گیرد، تبیین و ترویج سبک زندگی اسلامی و روحیه انقلابی و ایثار است، تا همبستگی و تحکیم وحدت جامعه دوچندان و تبلیغات سوء دشمن خنثی شود.