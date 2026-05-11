۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

شناسایی ۴۵۸ هکتار اراضی بایر در استان سمنان؛ اخطاریه به مالکان صادر شد

سمنان- مدیر امور اراضی استان سمنان از شناسایی ۴۵۸ هکتار اراضی بایر در استان خبر داد و گفت: به مالکان این اراضی اخطاریه صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی استان سمنان از شناسایی ۴۵۸ هکتار اراضی بایر در استان خبر داد و بیان کرد: این زمین ها طی بازه سال گذشته مورد شناسایی قرار گرفتند.

وی از صدور اخطاریه لازم به مالکان این زمین های بلا استفاده رها شده خبر داد و افزود: مهلت قانونی یک ساله برای کشت و احیا زمین به این مالکان داده شده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان رویکرد صدور این اخطاریه ها را حفظ توان تولید استان برشمرد و ادامه داد: اراضی کشاورزی به عنوان میراث گرانقدری که تامین کننده امنیت غذایی و بلا استفاده آن ها قابل پذیرش نیست.

خراسانیان به تعریف زمین بایر از بعد جهاد کشاورزی پرداخت و توضیح داد: اگر در زمین کشاورزی بیش از پنج سال متوالی عملیات کشت و زرع انجام نشود آن زمین طبق قانون اراضی بایر به شمار می رود.

وی از مالکان اراضی کشاورزی خواست تا با مدیریت صحیح و انجام عملیات زراعی مانع از بایر شدن زمین ها شوند و افزود: برای پیشگیری از خروج سرمایه های ملی در چرخه تولید محصولات کشاورزی این مالکان باید ظرف بازه یکساله زمین خود را زیر کشت قرار دهند.

