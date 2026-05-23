به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت خارجه روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پیمان منع گسترش سلاح‌ های هسته‌ ای همچنان سنگ بنای امنیت بین‌ المللی است.



وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه ای اعلام کرد: غرب در کنفرانس بازنگری معاهده ان‎پی‎تی ضمن پیشبرد دستور کار مخربی که بر انتقاد از روسیه، چین، ایران و کره شمالی متمرکز بود، مانع برقراری گفتگو شد. اروپایی‌ ها در کنفرانس با وقاحت، مشارکت خود در طرح‌ های مربوط به آزمایش سلاح‌ های هسته‌ ای را توجیه می کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اضافه شده است: مسکو در کنفرانس ان پی تی از حق مسلم کشورها برای استفاده صلح‌ آمیز از انرژی هسته‌ای بدون هیچ قید و شرطی دفاع کرد. روسیه معتقد است که عدم دستیابی به سند نهایی در کنفرانس بازنگری معاهده ان‎پی تی اهمیت خود پیمان را زیر سوال نمی‌ برد.