به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی عصر شنبه، در آیین بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی روستای گلین و خانه‌های ورزش روستاهای گلین و درویشان، با اشاره به پیشینه ارزشمند ورزش در استان اظهار داشت: کردستان همواره مهد پرورش نام‌آوران ورزشی بوده و این ظرفیت ارزشمند باید بیش از گذشته مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

وی افزود: در سال‌های گذشته خدمات قابل توجهی در حوزه زیرساخت‌های روستایی از جمله آب، برق و گاز در استان اجرا شده و روند توسعه عمرانی در مناطق مختلف قابل مشاهده است.

ورمقانی با تبریک افتتاح پروژه‌های ورزشی در روستاهای گلین و درویشان تصریح کرد: کردستان در عرصه ورزش، استعدادهای برجسته‌ای را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کرده است و این افتخارات نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوانان این خطه است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزش استان گفت: باید با تمام توان برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی تلاش کنیم تا هیچ محدودیتی مانع شکوفایی استعدادهای جوان و تداوم قهرمان‌پروری در کردستان نشود.

معاون استاندار کردستان با اشاره به پایین‌تر بودن برخی شاخص‌های توسعه در روستاها نسبت به میانگین استانی و کشوری افزود: این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مضاعف دستگاه‌های اجرایی است و دولت با وجود محدودیت منابع، اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه مردم کردستان به‌ویژه روستاییان همواره قدردان خدمات نظام بوده‌اند، ادامه داد: این سرمایه اجتماعی ارزشمند، انگیزه مسئولان را برای خدمت‌رسانی بیشتر افزایش می‌دهد.

ورمقانی همچنین با قدردانی از پیگیری‌های فرماندار سنندج و اداره‌کل ورزش و جوانان استان در توسعه فضاهای ورزشی روستایی گفت: هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سرانه ورزشی و رشد ورزش همگانی و قهرمانی در استان باشد.

وی در پایان تأکید کرد: ورزش تنها یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه عاملی برای ارتقای سلامت، نشاط اجتماعی و هویت‌بخشی به جامعه است و باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌اتی قرار گیرد.