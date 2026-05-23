پورحیدری: تولید کنندگان مجاهدین خط مقدم اقتصاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر شنبه در جلسه کمیته گرامیداشت دهه تولید و تجارت، با اشاره به برگزاری مراسم روز ملی اصناف و صنعت و معدن از ابتدا تا دهم تیرماه، اظهار کرد: وزارت صمت مصمم است امسال این مراسم را باشکوه‌تر از سال‌های قبل برگزار کند چرا که تولید کنندگان مجاهدین خط مقدم اقتصاد هستند.

وی با یادآوری اینکه حفظ تولید و اشتغال‌آفرینی در فضای جنگی بسیار ارزشمند است، افزود: فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و معدنی و همچنین بانوان و جوانان کارآفرین گیلان انجام شده و تاکنون بیش از ۴۰ واحد ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان هدف از برگزاری این مراسم را ارتقای انگیزه فعالان این عرصه و تقویت جایگاه بخش صنعت و معدن در اقتصاد دانست و تأکید کرد: صنعت و معدن مهمترین عامل پویایی اقتصاد و مولد اشتغال پایدار است.

پورحیدری با بیان اینکه قریب به ۶۰ برند صنعتی سرشناس ملی در گیلان فعالیت دارند، گفت: ثبت‌نام واحدهای صنعتی و معدنی برای روز ملی صنعت و معدن تا ۶ خرداد تمدید شده است.