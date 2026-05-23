به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آیین گرامیداشت هفته روابط عمومی و ارتباطات در استان فارس، از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس به عنوان «روابط عمومی منتخب سال ۱۴۰۴ در اطلاع‌رسانی اثربخش و جریان‌ساز» تجلیل شد.

در این آیین که با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس برگزار شد ،روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس به دلیل عملکرد مؤثر در حوزه اطلاع‌رسانی، تولید و انتشار محتوای جریان‌ساز، تعامل رسانه‌ای و نقش‌آفرینی در تبیین فعالیت‌های فرهنگی و دینی، عنوان «روابط عمومی منتخب سال ۱۴۰۴ در اطلاع‌رسانی اثربخش و جریان‌ساز» را کسب کرد.



در بخشی از این مراسم بر اهمیت نقش روابط عمومی‌ها در ارتقای امیدآفرینی، جهاد تبیین و تقویت ارتباط میان دستگاه‌ها و افکار عمومی تأکید شد.