به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان صبح سه شنبه در همایش ائمه جمعه استان فارس با استناد به آیه ۲۵ سوره حدید، فلسفه بعثت انبیا را اقامه عدالت عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف، نیازمند دو مؤلفه اساسی است. نخست، تبیین روشن و مستدل برای اقناع افکار عمومی و دوم ارتقای قدرت تحلیل و تشخیص مردم. بر همین اساس، زمانی عدالت در جامعه محقق می‌شود که مردم خود به صحنه آمده و نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به دو الگوی فعالیت فرهنگی بیان کرد: الگوی سنتی مبتنی بر انتقال یک‌سویه پیام و رویکرد رویدادمحور دیگر پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست. مدل جدید بر تبدیل مخاطبان از شنونده صرف به کنشگر اجتماعی تأکید دارد؛ به‌گونه‌ای که پیام دینی از سطح ذهن عبور کرده و در رفتار و عمل اجتماعی نمود پیدا کند.

حجت‌الاسلام ولدان تصریح کرد: بر همین مبنا، طرح ایجاد «شبکه انصار ولایت» مطرح و با رویکردی قرآنی با عنوان «شبکه ربیون فارس» پایه‌گذاری شد. این شبکه با الهام از آیات سوره آل‌عمران شکل گرفته و شاخصه‌هایی همچون حرکت حول محور ولایت، صبر راهبردی، بصیرت، زمان‌شناسی و اقدام به‌هنگام را دنبال می‌کند.

وی افزود: طراحی افق دوساله برای این شبکه شامل مراحل شناسایی و جذب نیرو، آموزش‌های معرفتی و تقویت هویت جمعی حول محور امام محله، امام جماعت و امام جمعه است. هدف از این برنامه‌ریزی، شکل‌گیری انسجام و هم‌افزایی در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی عنوان شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین به اجرای برنامه‌های مختلف در ماه‌های گذشته اشاره و بر استمرار فعالیت‌های مردمی در مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی تأکید کرد.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تقویت انسجام اجتماعی و تداوم حرکت‌های مردمی در چارچوب گفتمان ولایت تأکید کرد و گفت: نهاد تبلیغات اسلامی فارس به‌عنوان بخشی از مجموعه نهاد رهبری در سطح ملی و استانی، فعالیت‌های خود را تحت اشراف نماینده ولی‌فقیه در استان پیش می‌برد.

حجت‌الاسلام ولدان ادامه داد: رویکرد جدید این نهاد مبتنی بر طراحی یک شبکه تبیینی کنشگر است که با هم‌افزایی ظرفیت‌ها، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی را اجرا می‌کند. در همین چارچوب، برنامه‌های مرتبط با عید غدیر با محورهایی همچون اخوت، بیعت و تقویت شبکه تبیینی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به شعار «شیراز، شیرازه ولایت و مقاومت» و نیز طرح «از ولایت با ولایت تا ولایت» در سطح استان، بر پیوند مفهومی ولایت امیرالمؤمنین(ع) با ولایت فقیه و تقویت انسجام اجتماعی تأکید و بیان کرد: تقارن برنامه‌های امسال با ایام ارتحال امام خمینی(ره) فرصتی برای بازخوانی مفهوم بیعت و حضور فعال مردم در عرصه‌های اجتماعی است.