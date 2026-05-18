  1. استانها
  2. فارس
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۰

پیام تبریک مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به مناسبت روز روابط عمومی

شیراز- مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پیامی ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی به همه فعالان این عرصه مهم اطلاع رسانی تاکید کرد: «روابط عمومی» دمیدن روح در کالبد تعاملات انسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در پیامی ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی به همه فعالان این عرصه مهم اطلاع رسانی تاکید کرد: «روابط عمومی» دمیدن روح در کالبد تعاملات انسانی است.

متن پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به این شرح است:

بسمه‌تعالی

در جهان امروز که فاصله‌ها با واژه‌ها پر می‌شود، «روابط عمومی» نه‌تنها زبان گویای حقیقت است، ارتباطات، نه تبادل اطلاعات، بلکه دمیدن روح در کالبد تعاملات انسانی است.

در سایه حافظ و سعدی و در دیار حرم قدسی حضرت شاهچراغ (ع)، ارتباط‌گری، یک شغل نیست؛ رسالتی است قدسی برای روایت خوبی‌ها و ترویج معرفت ناب الهی.

روز ارتباطات را به تمامی مردان آگاهی و میدان افکار عمومی تبریک عرض می‌نمایم. امید است در سایه عنایت حضرت ولی‌عصر (عج)، قلم‌هایشان همواره در خدمت حق، و گام‌هایشان در مسیر تعالی فرهنگی اسلامی ـ ایرانی استوار باشد.

عزتتان مستدام و قلمتان نویسا باد.

کد مطلب 6833332

