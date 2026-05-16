۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

«فارس» در بین استان‌های برتر رویداد ملی قرآنی کشور

شیراز- مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به شرکت ۶۵۷ نفر از این استان در آزمون تخصصی حافظان قرآن کشور گفت: فارس در زمره استان‌های پیشتاز در رویداد ملی قرآنی کشور قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری موفق بیست‌ویکمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در سراسر کشور خبر داد و گفت: این آزمون ملی به لطف خداوند متعال، همراهی و تلاش مدیران کل استان‌ها و همکاری مجموعه‌های اجرایی، امروز با موفقیت در ۳۲ استان و ۹۵ حوزه امتحانی برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد قرآنی در شرایط حساس کنونی کشور افزود: بیست‌ویکمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، نخستین آزمون ملی پس از سکوت صحنه نبرد بود که به یاد رهبر شهید و امام قرآنی برگزار شد و جلوه‌ای از استمرار حرکت قرآنی ملت ایران در مسیر مقاومت، بصیرت و معنویت را به نمایش گذاشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با بیان اینکه در این دوره از آزمون، ۹ هزار و ۸۰۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۶۲ نفر از اتباع کشورهای عراق، افغانستان، لبنان، سوریه، پاکستان و سایر کشورها حضور داشتند که نشان‌دهنده جایگاه فراملی فعالیت‌های قرآنی جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: در ترکیب شرکت‌کنندگان، ۲ هزار و ۷۹۳ نفر از آقایان و ۷ هزار و ۷ نفر از بانوان حضور داشتند که این آمار، بیانگر نقش مؤثر و پررنگ بانوان در عرصه حفظ و ترویج فرهنگ قرآن کریم است.

حجت‌الاسلام ولدان در تشریح وضعیت تحصیلی شرکت‌کنندگان اظهار داشت: ۸۵ نفر دارای مدرک دکترا، ۲ هزار و ۸۵۸ نفر دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد، ۹۶۰ نفر دارای تحصیلات حوزوی و حدود ۳ هزار نفر نیز از دانش‌آموزان و محصلان کشور بودند و سایر شرکت‌کنندگان نیز مدارک دیپلم و فوق‌دیپلم داشتند.

وی درباره سطوح حفظ شرکت‌کنندگان گفت: ۳ هزار و ۷۳۰ نفر در رشته حفظ ۱۰ جزء، هزار و ۵۰۰ نفر در رشته حفظ ۲۰ جزء و ۴ هزار و ۵۷۰ نفر نیز در رشته حفظ کل قرآن کریم در این آزمون حضور یافتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس همچنین به آمار استان‌های دارای بیشترین شرکت‌کننده اشاره کرد و افزود: خراسان رضوی با هزار و ۱۵۴ نفر، تهران با هزار و ۶۵ نفر، اصفهان با ۹۶۹ نفر، فارس با ۶۵۷ نفر، سیستان و بلوچستان با ۶۳۲ نفر و قم با ۵۵۳ نفر، بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان را به خود اختصاص دادند و استان فارس در زمره استان‌های پیشتاز کشور در این رویداد ملی قرآنی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: مرحله دوم آزمون ویژه پذیرفته‌شدگان مرحله نخست، به فضل الهی در نیمه دوم تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام ولدان در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار نهضت حفظ و ترویج معارف قرآن کریم، بتوانیم به وصیت رهبر شهیدمان در زمینه قرآنی‌شدن جامعه و جاری‌سازی فرهنگ قرآن در متن زندگی مردم جامه عمل بپوشانیم و زمینه‌ساز تحقق تمدن نوین اسلامی و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشیم.

کد مطلب 6831502

