حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری موفق بیستویکمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در سراسر کشور خبر داد و گفت: این آزمون ملی به لطف خداوند متعال، همراهی و تلاش مدیران کل استانها و همکاری مجموعههای اجرایی، امروز با موفقیت در ۳۲ استان و ۹۵ حوزه امتحانی برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد قرآنی در شرایط حساس کنونی کشور افزود: بیستویکمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، نخستین آزمون ملی پس از سکوت صحنه نبرد بود که به یاد رهبر شهید و امام قرآنی برگزار شد و جلوهای از استمرار حرکت قرآنی ملت ایران در مسیر مقاومت، بصیرت و معنویت را به نمایش گذاشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با بیان اینکه در این دوره از آزمون، ۹ هزار و ۸۰۰ نفر ثبتنام کردهاند، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۶۲ نفر از اتباع کشورهای عراق، افغانستان، لبنان، سوریه، پاکستان و سایر کشورها حضور داشتند که نشاندهنده جایگاه فراملی فعالیتهای قرآنی جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: در ترکیب شرکتکنندگان، ۲ هزار و ۷۹۳ نفر از آقایان و ۷ هزار و ۷ نفر از بانوان حضور داشتند که این آمار، بیانگر نقش مؤثر و پررنگ بانوان در عرصه حفظ و ترویج فرهنگ قرآن کریم است.
حجتالاسلام ولدان در تشریح وضعیت تحصیلی شرکتکنندگان اظهار داشت: ۸۵ نفر دارای مدرک دکترا، ۲ هزار و ۸۵۸ نفر دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد، ۹۶۰ نفر دارای تحصیلات حوزوی و حدود ۳ هزار نفر نیز از دانشآموزان و محصلان کشور بودند و سایر شرکتکنندگان نیز مدارک دیپلم و فوقدیپلم داشتند.
وی درباره سطوح حفظ شرکتکنندگان گفت: ۳ هزار و ۷۳۰ نفر در رشته حفظ ۱۰ جزء، هزار و ۵۰۰ نفر در رشته حفظ ۲۰ جزء و ۴ هزار و ۵۷۰ نفر نیز در رشته حفظ کل قرآن کریم در این آزمون حضور یافتند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس همچنین به آمار استانهای دارای بیشترین شرکتکننده اشاره کرد و افزود: خراسان رضوی با هزار و ۱۵۴ نفر، تهران با هزار و ۶۵ نفر، اصفهان با ۹۶۹ نفر، فارس با ۶۵۷ نفر، سیستان و بلوچستان با ۶۳۲ نفر و قم با ۵۵۳ نفر، بیشترین تعداد شرکتکنندگان را به خود اختصاص دادند و استان فارس در زمره استانهای پیشتاز کشور در این رویداد ملی قرآنی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: مرحله دوم آزمون ویژه پذیرفتهشدگان مرحله نخست، به فضل الهی در نیمه دوم تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام ولدان در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار نهضت حفظ و ترویج معارف قرآن کریم، بتوانیم به وصیت رهبر شهیدمان در زمینه قرآنیشدن جامعه و جاریسازی فرهنگ قرآن در متن زندگی مردم جامه عمل بپوشانیم و زمینهساز تحقق تمدن نوین اسلامی و ظهور حضرت ولیعصر(عج) باشیم.
