  1. استانها
  2. فارس
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

سردار جمالی: وحدت ملی مهم‌ترین سرمایه امروز جمهوری اسلامی است

سردار جمالی: وحدت ملی مهم‌ترین سرمایه امروز جمهوری اسلامی است

شیراز- جانشین فرمانده سپاه فجر فارس گفت: ایران اسلامی با وجود فشارهای ترکیبی دشمنان، با انسجام و همراهی مردم مسیر اقتدار خود را با قدرت ادامه داده و وحدت ملی مهم‌ترین سرمایه امروز کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هاشم جمالی عصر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم شاهچراغ (ع) با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پس از پشت سر گذاشتن جنگ رمضان و تحولات یک سال اخیر، وارد مرحله‌ای تازه از اقتدار و تثبیت شده است، گفت: دشمنان تصور می‌کردند با ترکیب فشارهای امنیتی، رسانه‌ای، اقتصادی و نظامی می‌توانند جمهوری اسلامی را دچار فروپاشی کنند اما نتیجه همه این توطئه‌ها، تقویت انسجام ملی و افزایش قدرت ایران بود.

وی ادامه داد: امروز مردم ایران از نظر تحلیل سیاسی و شناخت مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در سطح بالایی قرار دارند و جامعه ایرانی به برکت انقلاب اسلامی به جامعه‌ای آگاه، تحلیلگر و مطالبه‌گر تبدیل شده است.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به تحولات و ناآرامی‌های یک سال اخیر افزود: از خرداد سال گذشته تاکنون، جمهوری اسلامی یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخ خود را پشت سر گذاشته است و دشمنان با طراحی جنگ ترکیبی، عملیات روانی، هجمه رسانه‌ای، کشته‌سازی و تحریک افکار عمومی تلاش کردند پروژه براندازی نظام را عملیاتی کنند.

سردار جمالی ادامه داد: هدف اصلی دشمنان در همه این حوادث، براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران بود زیرا ایران مقتدر و مستقل بزرگ‌ترین مانع تحقق پروژه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیاست.

وی با اشاره به سیاست‌های آمریکا در منطقه تصریح کرد: سال‌هاست آمریکا تلاش می‌کند رژیم صهیونیستی را به قدرت برتر منطقه تبدیل کند اما پیروزی انقلاب اسلامی معادلات آنان را بر هم زد و شکل‌گیری جبهه مقاومت، نظم مورد نظر غرب را دچار چالش اساسی کرد.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با تجلیل از نقش روح‌الله خمینی در احیای اسلام سیاسی گفت: اگر امام خمینی(ره) نبود، امروز از اسلام ناب و جریان بیداری اسلامی خبری نبود و اسلام به دینی منزوی و محدود به عبادات فردی تبدیل می‌شد اما انقلاب اسلامی اسلام را به عرصه سیاست، اجتماع و مقابله با استکبار بازگرداند.

وی افزود: پس از امام راحل نیز رهبر شهید با مدیریت هوشمندانه، انقلاب اسلامی را تثبیت و جمهوری اسلامی را به قدرتی اثرگذار در منطقه و جهان تبدیل کردند.

سردار جمالی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر توسعه توان دفاعی و موشکی کشور اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب از سال‌ها قبل به نیروهای مسلح تأکید داشتند که اگر می‌خواهید دشمنان چشم طمع به ایران نداشته باشند باید در همه ابعاد قدرتمند شوید و یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها، قدرت موشکی و بازدارندگی دفاعی بود.

وی ادامه داد: بسیاری از پیشرفت‌های امروز صنایع دفاعی کشور حاصل نگاه راهبردی رهبر انقلاب و مجاهدت فرماندهان و دانشمندان شهیدی همچون حسن طهرانی مقدم، امیرعلی حاجی‌زاده و قاسم سلیمانی است.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با بیان اینکه امروز قدرت موشکی جمهوری اسلامی به عامل اصلی بازدارندگی کشور تبدیل شده است، گفت: دشمنان در جنگ‌های اخیر دریافتند ایران توان پاسخگویی سریع و قاطع را دارد و همین مسئله موجب تغییر محاسبات آنان شده است.

سردار جمالی همچنین با اشاره به نقش نیروهای مقاومت منطقه افزود: تشکیل و تقویت جبهه مقاومت، یکی از راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدات خارجی بود و امروز ملت‌های منطقه در کنار ایران ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمنان در جنگ رسانه‌ای تلاش زیادی برای تخریب جایگاه رهبری و ایجاد ناامیدی در جامعه انجام دادند، اظهار کرد: آنان تصور می‌کردند با فشارهای تبلیغاتی و اقتصادی می‌توانند مردم را از انقلاب جدا کنند اما ملت ایران در بزنگاه‌های حساس بار دیگر حمایت خود از انقلاب و ولایت را نشان دادند.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس تأکید کرد: جمهوری اسلامی امروز مقتدرتر از گذشته در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده و دشمنان به خوبی فهمیده‌اند که ملت ایران تسلیم فشار و تهدید نخواهد شد.

سردار جمالی در پایان، وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین دستاورد تحولات اخیر دانست و خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از سرمایه بزرگ اتحاد ملی صیانت کنیم زیرا رمز پیروزی ملت ایران در همه عرصه‌ها، وحدت حول محور ولایت و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 6830070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه