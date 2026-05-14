به گزارش خبرنگار مهر، سردار هاشم جمالی عصر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم شاهچراغ (ع) با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پس از پشت سر گذاشتن جنگ رمضان و تحولات یک سال اخیر، وارد مرحلهای تازه از اقتدار و تثبیت شده است، گفت: دشمنان تصور میکردند با ترکیب فشارهای امنیتی، رسانهای، اقتصادی و نظامی میتوانند جمهوری اسلامی را دچار فروپاشی کنند اما نتیجه همه این توطئهها، تقویت انسجام ملی و افزایش قدرت ایران بود.
وی ادامه داد: امروز مردم ایران از نظر تحلیل سیاسی و شناخت مسائل منطقهای و بینالمللی در سطح بالایی قرار دارند و جامعه ایرانی به برکت انقلاب اسلامی به جامعهای آگاه، تحلیلگر و مطالبهگر تبدیل شده است.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به تحولات و ناآرامیهای یک سال اخیر افزود: از خرداد سال گذشته تاکنون، جمهوری اسلامی یکی از سختترین مقاطع تاریخ خود را پشت سر گذاشته است و دشمنان با طراحی جنگ ترکیبی، عملیات روانی، هجمه رسانهای، کشتهسازی و تحریک افکار عمومی تلاش کردند پروژه براندازی نظام را عملیاتی کنند.
سردار جمالی ادامه داد: هدف اصلی دشمنان در همه این حوادث، براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران بود زیرا ایران مقتدر و مستقل بزرگترین مانع تحقق پروژههای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیاست.
وی با اشاره به سیاستهای آمریکا در منطقه تصریح کرد: سالهاست آمریکا تلاش میکند رژیم صهیونیستی را به قدرت برتر منطقه تبدیل کند اما پیروزی انقلاب اسلامی معادلات آنان را بر هم زد و شکلگیری جبهه مقاومت، نظم مورد نظر غرب را دچار چالش اساسی کرد.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با تجلیل از نقش روحالله خمینی در احیای اسلام سیاسی گفت: اگر امام خمینی(ره) نبود، امروز از اسلام ناب و جریان بیداری اسلامی خبری نبود و اسلام به دینی منزوی و محدود به عبادات فردی تبدیل میشد اما انقلاب اسلامی اسلام را به عرصه سیاست، اجتماع و مقابله با استکبار بازگرداند.
وی افزود: پس از امام راحل نیز رهبر شهید با مدیریت هوشمندانه، انقلاب اسلامی را تثبیت و جمهوری اسلامی را به قدرتی اثرگذار در منطقه و جهان تبدیل کردند.
سردار جمالی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر توسعه توان دفاعی و موشکی کشور اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب از سالها قبل به نیروهای مسلح تأکید داشتند که اگر میخواهید دشمنان چشم طمع به ایران نداشته باشند باید در همه ابعاد قدرتمند شوید و یکی از مهمترین عرصهها، قدرت موشکی و بازدارندگی دفاعی بود.
وی ادامه داد: بسیاری از پیشرفتهای امروز صنایع دفاعی کشور حاصل نگاه راهبردی رهبر انقلاب و مجاهدت فرماندهان و دانشمندان شهیدی همچون حسن طهرانی مقدم، امیرعلی حاجیزاده و قاسم سلیمانی است.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با بیان اینکه امروز قدرت موشکی جمهوری اسلامی به عامل اصلی بازدارندگی کشور تبدیل شده است، گفت: دشمنان در جنگهای اخیر دریافتند ایران توان پاسخگویی سریع و قاطع را دارد و همین مسئله موجب تغییر محاسبات آنان شده است.
سردار جمالی همچنین با اشاره به نقش نیروهای مقاومت منطقه افزود: تشکیل و تقویت جبهه مقاومت، یکی از راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدات خارجی بود و امروز ملتهای منطقه در کنار ایران ایستادهاند.
وی با بیان اینکه دشمنان در جنگ رسانهای تلاش زیادی برای تخریب جایگاه رهبری و ایجاد ناامیدی در جامعه انجام دادند، اظهار کرد: آنان تصور میکردند با فشارهای تبلیغاتی و اقتصادی میتوانند مردم را از انقلاب جدا کنند اما ملت ایران در بزنگاههای حساس بار دیگر حمایت خود از انقلاب و ولایت را نشان دادند.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس تأکید کرد: جمهوری اسلامی امروز مقتدرتر از گذشته در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده و دشمنان به خوبی فهمیدهاند که ملت ایران تسلیم فشار و تهدید نخواهد شد.
سردار جمالی در پایان، وحدت و انسجام ملی را مهمترین دستاورد تحولات اخیر دانست و خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از سرمایه بزرگ اتحاد ملی صیانت کنیم زیرا رمز پیروزی ملت ایران در همه عرصهها، وحدت حول محور ولایت و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
نظر شما