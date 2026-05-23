به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سومین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر، علی اکبر غریب شاهی، سامان رضی و رضا عنایت الهی ملی پوشان پاراوزنه‌برداری کشورمان در دسته ۱۰۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفتند.

علی اکبر غریب شاهی در حرکت اول و دوم خود به ترتیب وزنه های ۲۳۰ و ۲۳۵ کیلوگرمی را بالای سر برد. قهرمان پارالمپیک و جهان در حرکت سوم خود وزنه ۲۴۰ کیلوگرمی را مهار کرد و به مدال طلا مسابقات دست یافت. او همچنین با ثبت رکورد ۷۰۵ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا مجموع شد.

سامان رضی دیگر نماینده کشورمان در این دسته، در حرکت اول خود وزنه های ۲۰۵ کیلوگرمی را مهار کرد. او در حرکت دوم و سوم خود از مهار وزنه ۲۱۲ کیلوگرمی بازماند و به مدال نقره مسابقات دست یافت.

رضا عنایت الهی نماینده جوان دسته ۱۰۷ کیلوگرم کشورمان در حرکت اول خود توانست وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی را بالای سر ببرد. او در حرکت دوم موفق به مهار وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی نشد و از انجام حرکت سوم انصراف داد و در بخش جوانان موفق به کسب مدال طلا شد. عنایت الهی همچنین توانست مدال طلا مجموع مسابقات در رده جوانان را به خود اختصاص دهد.

گفتنی است کاروان پاراوزنه‌برداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.