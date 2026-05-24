رئیس تبلیغات اسلامی گناوه: سوم خرداد نماد «توکل و تدبیر» است

حجت‌الاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، سوم خرداد را نه تنها یک واقعه تاریخی، بلکه نمادی از استقامت و پیروزی ملت ایران اسلامی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار برشمرد.

وی با بیان اینکه فتح خرمشهر معادلات سیاسی و نظامی منطقه را به نفع جمهوری اسلامی تغییر داد، افزود: این پیروزی بزرگ ثابت کرد که با توکل به قدرت لایزال الهی و استفاده از تدبیر و درایت، غلبه بر هر دشمنی ممکن است. خرمشهر نقطه عطفی بود که اراده آهنین مردم ایران را به رخ جهانیان کشید.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه با تأکید بر اینکه «روز مقاومت» یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزات و تهدیدهای خارجی است، تصریح کرد: مردم خرمشهر و ملت مقاوم ایران با تاسی از آیه شریفه «الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقاموا»، همواره در مسیر ایمان و ایستادگی بر ارزش‌های الهی ثابت‌قدم بوده‌اند و این استقامت در طول هشت سال دفاع مقدس به اوج خود رسید.

حجت‌الاسلام محمدی خاطرنشان کرد: سوم خرداد صرفاً یک روز در تقویم نیست، بلکه بازتابی از ارزش‌های والایی است که در دوران دفاع مقدس در وجود مردم تجلی یافت و امروز نیز به عنوان الگویی از مقاومت و سربلندی، الهام‌بخش نسل‌های آینده است.

وی در پایان با اشاره به ابعاد روانی این پیروزی بزرگ گفت: حماسه آزادسازی خرمشهر فراتر از دستاوردهای نظامی، تأثیر عمیقی بر جامعه ایران داشت و به نمادی از خودباوری و پیروزی تبدیل شد که تا همیشه تاریخ، راهگشای ملت ایران در عبور از چالش‌ها خواهد بود.