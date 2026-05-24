به گزارش خبرگزاری مهر، امید طبیبزاده با این یادداشت در فضای مجازی، نامزدهای جایزه ابوالحسن نجفی را معرفی کرد:
ما در این جغرافیا به فرهنگ زندهایم!
شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی
غنیمت است چنین شب که دوستان بینی (سعدی)
یکی دو ساعت پیش از آغاز جنگِ چهل روزه، نام نامزدهای جایزه ابوالحسن نجفی در صفحه تلگرامی شهر کتاب اعلام شد. پیش خودم فکر میکردم شاید عدهای ما را متهم به «عادیسازی» کنند، اما جنگ از راه رسید و اینترنت قطع شد و همه این حسابکتابها به هم ریخت! همچنین قرار بود دو شب از شبهای بخارا را با عنوان «شب شعر شکسپیر» و «شب آواشناسی و واجشناسی زبان فارسی» برگزار کنیم که کار آنها هم با شروع جنگ خود به خود تعطیل شد.
حال در این وضعیت نه جنگ و نه صلح که هیچ معلوم نیست چه در پی دارد و چقدر به طول میانجامد، امیدوارم بتوانیم هم نام برندگان نهایی جایزه نجفی را اعلام کنیم، و هم با برگزاری «شب شعر شکسپیر» و «شب آواشناسی و واجشناسی زبان فارسی»، در تداوم شبهای زیبای بخارا مشارکت داشته باشیم و به جهان فرهنگ بازگردیم.
کلید بقای ما ایرانیان در طول این هزار و اندی سال بعد از اسلام، پرداختن به شعر و ادبیات و فرهنگ بوده است. ما یک بار بعد از حمله اعراب و یک بار هم بعد از هجوم مغول، سرتابهپا سوختیم، و هر بار نیز با هنر و مخصوصاً با ادبیات، دوباره از درون غبار و خاکستر سر برآوردیم و بیش از پیش رشد کردیم.
آنها که با طرح مقوله «عادیسازی»، مردم داخل کشور را از پرداختن به شبها و مجالس شعر و موسیقی و رمان منع میکنند، دانسته یا ندانسته تیشه به ریشه حیات و رشد این سرزمین میزنند.
امیدوارم همین روزها بتوانیم نام برندگان نهایی جایزه ابوالحسن نجفی را اعلام کنیم، و اندکی بعد نیز (احتمالاً در پنجشنبه ۲۱ خرداد) «شب آواشناسی و واجشناسی» را از شبهای زیبای بخارا برگزار کنیم. «شب شعرهای شکسپیر» هم که همین دوشنبه (چهار خرداد ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد.
باری ما در این جهان با شبهای شعر و موسیقی، و با شاهد و شمع و شراب و شیرینی زندهایم، و مادامی که جغرافیا و فرهنگ خود را حفظ کنیم و تعالی بخشیم، هیچ نیرویی نمیتواند تمدن زیبا و دیرپایمان را نابود کند.
