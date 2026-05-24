برگزاری بیش از ۱۱۰ تجمع مردمی در دهه ولایت و امامت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت لاسلام حجت سالاری‌مکی صبح یکشنبه در شورای اداری استان با اشاره به تقارن دهه ولایت و امامت با مناسبت‌های مذهبی و انقلابی پیش‌ِرو، بر ضرورت بهره‌گیری از این ایام برای تبیین معارف غدیر و تقویت پیوند امت با ولایت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی «جنگ شناختی» و تهاجم اعتقادی دشمنان جریان دارد، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر باید در عرصه معرفی مکتب غدیر و تبیین آموزه‌های اهل‌بیت(ع) فعالانه عمل کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری برنامه‌ها در دهه ولایت و امامت گفت: بیش از ۱۱۰ نقطه تجمعی در سطح استان برای برگزاری مراسم‌های این ایام پیش‌بینی شده و بر تمرکز و هم‌افزایی برنامه‌ها در این قالب تأکید شده است.

سالاری‌مکی همچنین به گرامیداشت مناسبت‌های پیش‌ِرو از جمله سالروز شهادت امام باقر(ع)، شهدای ۱۴ خرداد و شهدای جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: برنامه‌های دهه ولایت با رویکردی تبیینی، تجلیلی و حماسی و با محوریت تقویت همراهی امت با رهبری برگزار خواهد شد.

وی در ادامه از همراهی مردم و مسئولان در اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در استان قدردانی کرد و گفت: خراسان جنوبی با بیش از ۹ هزار سفیر قرآنی پس از استان خوزستان در رتبه دوم کشور قرار دارد که این ظرفیت مهم باید در تقویت جهاد تبیین و تاب‌آوری فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به برگزاری جشن‌های مردمی عید غدیر در استان افزود: امسال نیز جشن بزرگ غدیر در بلوار پاسداران بیرجند از ساعت ۱۷ تا پایان شب برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود همچون سال گذشته با حضور گسترده مردم همراه باشد.