  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۹

تسهیل فرآیند ثبت‌سفارش‌های دارای تامین ارز کامل

تسهیل فرآیند ثبت‌سفارش‌های دارای تامین ارز کامل

امکان ادامه فرآیند برای تمامی ثبت‌سفارش‌های دارای تامین ارز کامل بدون کنترل مجوزهای سهمیه و بهینه‌سازی ارزی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاع می رساند، برای تمامی ثبت‌سفارش‌هایی که تأمین ارز آن‌ها به صورت کامل انجام شده (شامل ثبت‌سفارش تمامی کالاها)، امکان ادامه فرآیند بدون کنترل مجوزهای سهمیه و بهینه‌سازی ارزی فراهم شده است.

لازم به ذکر است این امکان فقط در صورتی برقرار است که هیچ تغییری در موارد زیر ایجاد نشود:

- عدم تغییر حوزه سهمیه

- عدم افزایش ارزش پیش فاکتور یا تغییر نوع ارز

- عدم تغییر محل تأمین ارز (به جز افزودن یا جایگزینی «از محل صادرات خود»)

در خصوص کنترل بهینه‌سازی ارزی، تغییر تعرفه یا ارزش مربوط به هر تعرفه (در صورت عدم کفاف سقف تعرفه) در ویرایش مجاز نیست.

ضمنا میزان تأمین ارز انجام شده در سال جاری، جزو مصارف سهمیه و بهینه سازی ارزی سال جاری متقاضیان لحاظ خواهد شد.

کد مطلب 6839170
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها