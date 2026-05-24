به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاع می رساند، برای تمامی ثبت‌سفارش‌هایی که تأمین ارز آن‌ها به صورت کامل انجام شده (شامل ثبت‌سفارش تمامی کالاها)، امکان ادامه فرآیند بدون کنترل مجوزهای سهمیه و بهینه‌سازی ارزی فراهم شده است.

لازم به ذکر است این امکان فقط در صورتی برقرار است که هیچ تغییری در موارد زیر ایجاد نشود:

- عدم تغییر حوزه سهمیه

- عدم افزایش ارزش پیش فاکتور یا تغییر نوع ارز

- عدم تغییر محل تأمین ارز (به جز افزودن یا جایگزینی «از محل صادرات خود»)

در خصوص کنترل بهینه‌سازی ارزی، تغییر تعرفه یا ارزش مربوط به هر تعرفه (در صورت عدم کفاف سقف تعرفه) در ویرایش مجاز نیست.

ضمنا میزان تأمین ارز انجام شده در سال جاری، جزو مصارف سهمیه و بهینه سازی ارزی سال جاری متقاضیان لحاظ خواهد شد.