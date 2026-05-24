شهریور، ایستگاه احتمالی بازگشت نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از برنامهریزی برای برگزاری حضوری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران خبر داد.
او اعلام کرد با آرامتر شدن اوضاع و ثابت شدن شرایط، نمایشگاه کتاب تهران بهصورت حضوری برگزار میشود. به گفته جوادی، وزارت ارشاد در تلاش است در صورت فراهم شدن شرایط، این رویداد فرهنگی را در شهریورماه برگزار کند.
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در ماههای گذشته تحتتأثیر شرایط کشور با ابهام همراه بود و اکنون مسئولان فرهنگی از احتمال برگزاری حضوری آن در نیمه دوم سال خبر میدهند.
