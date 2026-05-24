تسهیلات ویژه اداره مواد دارویی برای شرکت های نوپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهرداد عالمی، با بیان رویکرد حمایتی اداره مواد اولیه دارویی سازمان غذا و دارو نسبت به فعالان صنعت داروسازی، گفت: تسریع در فرآیندهای نظارتی با حفظ چارچوب استانداردها، اولویت ما در تعامل با شرکتهای تولیدکننده است.
وی افزود: در بازرسیهای میدانی، علاوه بر ارزیابی انطباق، راهنماییهای فنی لازم برای رفع نقایص و حل چالشهای تولید به کارشناسان شرکتها ارائه میگردد تا مسیر توسعه با کمترین اصطکاک طی شود.
رئیس اداره مواد اولیه دارویی با اشاره به تسهیلات ویژه برای شرکتهای نوپا افزود: زمان بررسی پروندههای جامع یا CTD برای شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهایی که برای نخستین بار اقدام به ثبت میکنند، کاهش یافته که این امر انگیزهبخش نسل جدید فعالان این عرصه خواهد بود.
عالمی با تأکید بر جایگاه آموزش در توسعه پایدار صنعت دارو، خاطرنشان کرد: برگزاری دورههای تخصصی برای مسئولین فنی کارخانجات و بهرهمندی از ظرفیت اساتید برجسته دانشگاهی، زیرساخت اصلی ارتقای کمی و کیفی تولید محسوب میشود.
