نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر استقرار جوی پایدار در خراسان‌شمالی تا پایان هفته است.

وی افزود: پدیده غالب طی این مدت، وزش باد و آسمانی صاف تا قسمتی آفتابی در بیشتر ساعات روز خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی بیان کرد: از اواخر وقت روز جمعه با عبور امواج کم‌ارتفاع سطوح میانی جو، تزریق رطوبت به استان و تقویت شاخص‌های همرفتی، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب دور از انتظار نیست.

داداشی با اشاره به شرایط دمایی استان تصریح کرد: با جنوبی شدن جریانات جوی، افزایش نسبی دما در اغلب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان ثبت شدند.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: در همین مدت، کمینه و بیشینه دمای شهر بجنورد نیز به ترتیب ۱۰ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.