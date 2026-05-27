نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر استقرار جوی پایدار در خراسانشمالی تا پایان هفته است.
وی افزود: پدیده غالب طی این مدت، وزش باد و آسمانی صاف تا قسمتی آفتابی در بیشتر ساعات روز خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسانشمالی بیان کرد: از اواخر وقت روز جمعه با عبور امواج کمارتفاع سطوح میانی جو، تزریق رطوبت به استان و تقویت شاخصهای همرفتی، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب دور از انتظار نیست.
داداشی با اشاره به شرایط دمایی استان تصریح کرد: با جنوبی شدن جریانات جوی، افزایش نسبی دما در اغلب مناطق استان پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۷ درجه سانتیگراد خنکترین و ایستگاه اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان ثبت شدند.
مدیرکل هواشناسی خراسانشمالی خاطرنشان کرد: در همین مدت، کمینه و بیشینه دمای شهر بجنورد نیز به ترتیب ۱۰ و ۲۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
