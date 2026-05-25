نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی به‌تدریج افزایش وزش باد در سطح خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، اغلب مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی با افزایش ابر و مناطق نیمه جنوبی با وزش باد شدید همراه خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: همچنین در پاره‌ای از مناطق بجنورد، شیروان، فاروج و شمال شرق اسفراین، رگبار پراکنده باران همراه با احتمال رعدوبرق دور از انتظار نیست.

داداشی ادامه داد: سه‌شنبه نیز تا ساعات بعدازظهر، ابرناکی آسمان همراه با افزایش وزش باد و رگبار پراکنده باران در بخش‌هایی از شیروان، فاروج، شمال بجنورد و اسفراین پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: برای چهارشنبه و روزهای پایانی هفته، جو نسبتاً پایدار همراه با آسمان صاف تا قسمتی ابری مورد انتظار است و از اواخر وقت جمعه شب نیز در مناطق شمالی استان افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت دمایی افزود: برای امروز و فردا کاهش نسبی دما و از چهارشنبه تا پایان هفته افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

داداشی تصریح کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای هشت درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق بودند.