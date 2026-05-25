نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار سطح نارنجی هواشناسی خراسان شمالی برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه صادر شده است.

وی افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، افزایش شیب فشاری و رشد ابرهای همرفتی موجب وزش باد شدید تا بسیار شدید، احتمال طوفان گردوخاک، رعدوبرق و در برخی نقاط رگبار باران همراه با احتمال تگرگ خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: این سامانه از بعدازظهر دوشنبه آغاز شده و تا بعدازظهر سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

داداشی ادامه داد: وزش باد شدید و احتمال طوفان گردوخاک در اغلب مناطق استان پیش‌بینی شده و رگبار باران و رعدوبرق نیز بخش‌هایی از شهرستان‌های شیروان، فاروج، بجنورد، شمال شرق اسفراین و شمال بام و صفی‌آباد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: کاهش دید، اختلال در ترددهای جاده‌ای، احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، آسیب ناشی از صاعقه و تگرگ، سقوط اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی از جمله اثرات این سامانه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: شهروندان از سفرهای غیرضروری، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی خودداری کنند و نسبت به استحکام سازه‌های موقت و رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی توجه جدی داشته باشند.