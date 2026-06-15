موبایل جدید آنر دستگاه های دیگر را شارژ می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شرکت آنر در آستانه رونمایی از گوشی جدید Honor X80 Pro Max قرار دارد؛ دستگاهی که به لطف باتری ۱۱ هزار میلی‌آمپرساعتی، رکورد بزرگ‌ترین باتری به‌کاررفته در محصولات این شرکت را جابه‌جا خواهد کرد.

این گوشی قرار است ۲۲ ژوئن ساعت ۱۹ به وقت محلی در چین معرفی شود. در همین حال، فهرست‌های منتشرشده در پلتفرم‌های خرده‌فروشی آنلاین بخشی از مشخصات آن را پیش از رونمایی رسمی فاش کرده‌اند. بر این اساس، دستگاه در چندین نسخه شامل ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، ۸ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی و همچنین ۱۲ گیگابایت رم همراه با ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی عرضه خواهد شد.

مهم‌ترین ویژگی این گوشی باتری ۱۱ هزار میلی‌آمپرساعتی آن است که آنر از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین باتری مورد استفاده در تاریخ محصولات خود یاد می‌کند. این دستگاه از شارژ سیمی ۹۰ واتی پشتیبانی می‌کند؛ قابلیتی که با وجود ظرفیت بالای باتری، زمان شارژ را کاهش می‌دهد. همچنین تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد گوشی از شارژ معکوس ۲۷ واتی نیز پشتیبانی می‌کند و می‌تواند برای شارژ لوازم جانبی سازگار یا حتی سایر دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

طبق اطلاعات فاش‌شده، Honor X80 Pro Max به نمایشگر ۶.۸ اینچی OLED با وضوح ۲۷۸۸ در ۱۲۸۰ پیکسل مجهز خواهد بود. انتظار می‌رود این نمایشگر از نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و فناوری کاهش نور PWM برای کاهش خستگی چشم در استفاده طولانی‌مدت بهره ببرد.

در بخش سخت‌افزار نیز گفته می‌شود این گوشی به تراشه Snapdragon 6 Gen 5 کوالکام مجهز شده است. آنر در تبلیغات اولیه این محصول تمرکز ویژه‌ای بر شارژدهی طولانی‌مدت داشته و پیش‌بینی می‌شود این دستگاه از گواهی‌های مقاومت در برابر آب و گردوغبار نیز برخوردار باشد.