۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

کشف ۲۹ دستگاه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در تفتان

خاش- جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۲۹ دستگاه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در یک عملیات پلیسی در شهر تفتان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج ارز دیجیتال، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی های لازم از محل مورد نظر بازدید کرده و تعداد ۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف که کارشناسان ارزش تجهیزات کشف‌شده را ۲۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی بیان کرد: استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال علاوه بر وارد کردن خسارت به شبکه برق، موجب تضییع حقوق عمومی می‌شود و پلیس با این‌گونه تخلفات برخورد قانونی خواهد کرد.

این مقام انتظامی با توجه به لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی و به جهت حفاظت از شبکه برق به شهروندان توصیه کرد: نسبت به فعالیت غیرمجاز ماینرها حساس و هرگونه اطلاعاتی در این خصوص را با سامانه ۱۱۰ پلیس در میان بگذارند.

