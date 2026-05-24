۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

یک نظامی دیگر صهیونیست خودکشی کرد 

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از خودکشی یکی دیگر از نظامیان این رژیم که در نسل کشی غزه حضور داشته است، خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که یکی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی که در نسل‌کشی نوار غزه شرکت داشت، شب گذشته خودکشی کرده است.

این رسانه‌ها تاکید کردند که این فرد «الکس میلر» 23 ساله نام داشت و پس از ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از شرکت در نسل‌کشی در نوار غزه، خودکشی کرده است.

این رسانه‌ها اشاره کردند که میزان خودکشی در ارتش اشغالگر در دو سال اخیر بی‌سابقه بوده است؛ چرا که تعداد زیادی از نظامیان رژیم صهیونیستی که در نسل کشی نوار غزه مشارکت داشته‌اند، پس از بازگشت از غزه دچار اختلال استرس پس از سانحه شده‌اند.

