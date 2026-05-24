به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی در پیامی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، گفت: خرمشهر تنها با سلاح آزاد نشد؛ چه آنکه قدرت تسلیحاتی ایران در برابر هجوم همه‌جانبه حزب بعث تناسب و برابری نداشت. آنچه این پیروزی را ممکن ساخت همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی عظیمی بود که همه ایرانیان را فارغ از تفاوت دیدگاه‌ها، سلایق و گرایش‌ها در دفاع از ایران گرد هم آورد.



وی اظهار کرد: روایت آزادی خرمشهر، روایت پایمردیِ ایرانی است؛ روایت غیرت اصیلی است که سبب می شود به تعبیر امیرخانی عزیز (عافاه الله) در ایران زمان دست به دست شود ولی زمین دست به دست نشود. خرمشهر روایتی ملی است؛ روایتی که در آن همه ایرانیان خود را شریک پیروزی می‌دانستند و شادیِ آزادی آن را با یکدیگر قسمت کردند. این تجربه تاریخی همچنان به ما یادآوری می‌کند که دفاع از ایران، نقطه اشتراک همه ایرانیان و فراتر از هر مرزبندی سیاسی و جناحی است.



وزیر علوم در این پیام افزود: امروز نیز در شرایطی که کشور با صورت‌های نوین تهدید مواجه است، معنای خرمشهر بیش از گذشته به حوزه علم، فناوری و دانایی گره خورده است. همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب تأکید کردند که «خرمشهرها در پیش است»، بخش مهمی از این خرمشهرهای پیشِ رو در عرصه علم، فناوری و سرمایه اجتماعی رقم خواهد خورد.



وی تاکید: خرمشهر در حافظه تاریخی ایرانیان صرفاً نام یک شهر نیست؛ نشانه‌ای است از اینکه ملت ایران در لحظه‌های سرنوشت‌ساز از دل سختی‌ها راهی به سوی امید، پیشرفت و سربلندی می‌گشاید.