به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاهی هنر، سومین رویداد ملی «المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران» به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و جهاد دانشگاهی هنر، با هدف تقویت خلاقیت، کار تیمی و نشاط در فضای دانشگاهی برگزار خواهد شد. امسال، بخش نوآورانه این رویداد با رویکردی جدید مبتنی بر «مسئولیت اجتماعی»، علاوه بر رقابت در طراحی و اجرای بازیهای فکری، فرصتی را برای دانشجویان فراهم میکند تا در قالب تیمهای داوطلب، به ارتقای سلامت روان و امیدآفرینی برای کودکان و نوجوانان مناطق آسیبدیده از جنگ رمضان کمک کنند.
این دوره از المپیک با شعار محوری «بازی، تابآوری و همبستگی اجتماعی» برگزار میشود و تمامی دانشجویان علاقهمند به این حوزه، بهویژه آنان که دغدغهمند مسائل اجتماعی هستند، دعوت شدهاند تا با حضور در این رقابت سازنده، در ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی و تقویت کنشگری اجتماعی سهیم باشند.
بر اساس این فراخوان، دبیرخانه این رویداد ملی دانشجویان را در قالبهای فردی، گروهی، کانونهای بازی و انجمنهای علمی به مشارکت در دو بخش اصلی «طراحی بازی» و «لیگهای رقابتی» فرا میخواند. حضور همزمان در تمامی بخشها برای علاقهمندان آزاد است. متقاضیان بخش طراحی بازی پس از ارسال آثار و طی مراحل داوری اولیه، به «بوتکمپ ملی» دعوت خواهند شد.
در بخش لیگهای رقابتی، دانشجویان در رشتههای متنوعی از جمله بردگیم، نقشمخفی، روبیک، پانتومیم و دومینو در دو سطح منطقهای و ملی به رقابت خواهند پرداخت. مسابقات بردگیم و نقشمخفی ابتدا بهصورت منطقهای برگزار شده و نفرات برتر به بوتکمپ ملی راه مییابند، در حالی که رقابتهای روبیک، پانتومیم و دومینو بهصورت متمرکز و از مرحله مقدماتی تا فینال در همان بوتکمپ برگزار خواهد شد. تمامی منتخبین طراحی بازی و راهیافتگان رقابتهای منطقهای، فرصت حضور در لیگهای حضوری بوتکمپ ملی را خواهند داشت. این مرحله پایانی سهروزه، علاوه بر فینال لیگها، شامل کارگاههای آموزشی مهارت طراحی بازی و بازیوارسازی، گیملب، نشستهای تخصصی، نمایشگاه بازی و بازیهای محیطی خواهد بود و در پایان، جوایز برگزیدگان اهدا خواهد شد.
دبیرخانه سومین رویداد ملی المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران، مجموعهای از موضوعات کلیدی را برای پرداختن در بخشهای مختلف خود اعلام کرده است. محورهای اصلی این رویداد شامل «تابآوری فردی و اجتماعی»، «مدیریت موقعیتهای پیچیده و چالشبرانگیز»، «رفتارشناسی، خطاهای شناختی و درک فریب»، «محیط زیست و توسعه پایدار»، «قهرمانان الهامبخش و الگوهای ملی»، «مهارتهای شهروندی و هنجارهای اجتماعی»، «هوش مصنوعی و آینده فناوری»، «چالشهای زندگی دانشجویی» و «آموزش و کاهش اضطراب کودکان» خواهد بود.
در بخش ویژهای با عنوان «جنگ رمضان»، به روایتهای الهامبخش مقاومت، همبستگی و فداکاری پرداخته خواهد شد و موضوعاتی چون «ماموریت تنگه هرمز»، «عملیات دریایی ناو دنا»، «شجره طیبه» و «تیمهای امداد و نجات» مورد توجه قرار خواهند گرفت.
همچنین، محورهای اختصاصی برای بخش بینالملل در نظر گرفته شده است که از میان آنها میتوان به «مولوی (جلالالدین محمد بلخی)» و «محمد اقبال لاهوری»، اثر سترگ «شاهنامه فردوسی»، «جاده ابریشم» و «تاریخ اندلس (از اصفهان تا قرطبه)» اشاره کرد.
بر اساس زمانبندی اعلامشده، ثبتنام بخش طراحی بازی و بارگذاری آثار، همزمان با انتشار این فراخوان تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد. همچنین مهلت ثبتنام لیگهای رقابتی مناطق تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ تعیین شده و رقابتهای مناطق در آبان و آذر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. بوتکمپ ملی رویداد نیز طی سه روز در زمستان ۱۴۰۵ برگزار میشود و اختتامیه همراه با معرفی برگزیدگان نیز در روز پایانی این بوتکمپ انجام خواهد شد.
گفتنی است، روز شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۵، با حضور دکتر شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مصطفی باقری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، امین مختاری رئیس جهاد دانشگاهی هنر و دبیر سومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران از پوستر این رویداد رونمایی شد.
شیوهنامه اجرایی این رویداد برای تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور ارسال شده است. علاقهمندان به شرکت در بخشهای مختلف این رویداد و دریافت جزییات فراخوان، میتوانند به نشانی اینترنتی jcup.farnama.net مراجعه نمایند.
همچنین دانشجویان علاقهمند میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر در پیامرسانهای بله با نام کاربری @dabirxane و یا شماره تماس ۰۹۳۵۹۵۹۶۴۵۳ ارتباط برقرار نمایند. نشانی دبیرخانه این رویداد: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهارراه ولیعصر (عج)، کوچه شهید بالاور، پلاک ۲، طبقه چهارم، جهاد دانشگاهی هنر است.
