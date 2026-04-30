ثبت بیش از ۷۸۳ میلیون تردد بین استانی در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، محمد پورتیموری رئیس مرکز مدیریت راههای کشور گفت: در سالی که گذشت، روزانه بهطور متوسط نزدیک به ۲ میلیون و ۱۴۶ هزار وسیله نقلیه در سطح محورهای بین استانی کشور تردد کرده است.
وی بیان کرد: با فعالیت هزار و ۳۱۳ دوربین نظارت تصویری و ۱۸۸ تابلو پیام متغیر و ترافیکنما در سطح راههای کشور، عملیات مدیریت ترافیک و رصد تردد وسایل نقلیه در سطح محورهای بینشهری کنترل میشود.
رئیس مرکز مدیریت راههای کشور خاطرنشان کرد: سال گذشته و با استفاده از اطلاعات سامانه جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه، ۴۳۵ هزار و ۵۸۹ تخلف ناوگان حمل و نقل کالا ثبت و ضبط شده است.
پورتیموری ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ و از مجموع بیش از ۳۵۴ میلیون و ۱۳۱ هزار پلاک خوانده شده توسط ۹۸ سامانه توزین در حال حرکت جادهای، بالغ بر ۶ میلیون و ۸۶۵ هزار تخلف ترافیکی و افزون بر ۷۳۲ هزار تخلف اضافه تُناژ بار ثبت شده است.
وی رصد بیش از هشت میلیارد و ۶۶۸ میلیون و ۵۲۶ هزار پلاک خودرو توسط ۲ هزار و ۴۴۸ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور جادهای در سطح محورهای مواصلاتی کشور در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این راستا، بیش از ۹۳ میلیون و ۱۹۴ هزار تخلف وسایل نقلیه ثبت شده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای کشور عنوان کرد: همچنین با نصب ۱۰ هزار و ۱۹۳ ردیاب برخط (GPS) بر روی ماشینآلات راهداری فعال در سطح راههای کشور، امکان نظارت بر عملکرد این ناوگان فراهم شده است.
