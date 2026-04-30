  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

ثبت بیش از ۷۸۳ میلیون تردد بین استانی در سال ۱۴۰۴

ثبت بیش از ۷۸۳ میلیون تردد بین استانی در سال ۱۴۰۴

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور از تردد بیش از ۷۸۳ میلیون و ۲۷۱ هزار وسیله نقلیه در سطح راه‌های کشور در سال ۱۴۰۴ بر اساس آمارهای به دست آمده از سه هزار و ۳۴ سامانه ترددشمار جاده‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، محمد پورتیموری ‌رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: در سالی که گذشت، روزانه به‌طور متوسط نزدیک به ۲ میلیون و ۱۴۶ هزار وسیله نقلیه در سطح محورهای بین‌ استانی کشور تردد کرده‌ است.

‌وی بیان کرد: با فعالیت هزار و ۳۱۳ دوربین نظارت تصویری و ۱۸۸ تابلو پیام متغیر و ترافیک‌نما در سطح راه‌های کشور، عملیات مدیریت ترافیک و رصد تردد وسایل نقلیه در سطح محورهای بین‌شهری کنترل می‌شود.

‌رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور خاطرنشان کرد: سال گذشته و با استفاده از اطلاعات سامانه جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه، ۴۳۵ هزار و ۵۸۹ تخلف ناوگان حمل‌ و نقل کالا ثبت و ضبط شده است.

‌پورتیموری ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ و از مجموع بیش از ۳۵۴ میلیون و ۱۳۱ هزار پلاک خوانده شده توسط ۹۸ سامانه توزین در حال حرکت جاده‌ای، بالغ بر ۶ میلیون و ۸۶۵ هزار تخلف ترافیکی و افزون بر ۷۳۲ هزار تخلف اضافه تُناژ بار ثبت شده است.

‌وی رصد بیش از هشت میلیارد و ۶۶۸ میلیون و ۵۲۶ هزار پلاک خودرو توسط ۲ هزار و ۴۴۸ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور جاده‌ای در سطح محورهای مواصلاتی کشور در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این راستا، بیش از ۹۳ میلیون و ۱۹۴ هزار تخلف وسایل نقلیه ثبت شده است.

‌رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور عنوان کرد: همچنین با نصب ۱۰ هزار و ۱۹۳ ردیاب برخط (GPS) بر روی ماشین‌آلات راهداری فعال در سطح راه‌های کشور، امکان نظارت بر عملکرد این ناوگان فراهم شده است.

کد مطلب 6816049
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها