فدا:دشمن به دنبال لشکر بدون سرباز است؛امنیت منطقه درگرو اقتدار مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا، پیشازظهر یکشنبه در آیین گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت سالروز سوم خرداد، اظهار کرد: نظام اسلامی و انقلاب ما پیرو رهبری است، اما متکی به فرد نیست؛ شاهد بودیم که با وجود شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان عالیرتبه، نظام مقتدرانه در مقابل استکبار ایستادگی کرد که این خود یک معجزه است.
وی با اشاره به رویدادهای «جنگ ۴۰ روزه» و ایستادگی مردم اصفهان، افزود: در آن مقطع، استان اصفهان حدود ۸۰۰ بار مورد اصابت قرار گرفت و نزدیک به ۲۷۰۰ فروند موشک و پرتابه به مراکز مختلف شلیک شد، اما مردم با حضور ۸۵ شبِ بیوقفه در میدان، بزرگترین سرمایه اجتماعی نظام را حفظ کردند.
سردار فدا با اشاره به بازتاب بینالمللی این مقاومت، بیان کرد: رئیسجمهور روسیه در دیداری به وزیر امور خارجه ایران گفته بود که ما شاهد درخشش ملت و نیروهای مسلح شما بودیم و چنین واکنش و استقامتی را انتظار نداشتیم.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان با هشدار نسبت به توطئههای دشمن برای ایجاد تفرقه، تصریح کرد: دشمن که در ساختن «لشکر بدون فرمانده» ناکام مانده است، اکنون به دنبال ایجاد «لشکر بدون سرباز» است؛ لذا باید با هوشیاری کامل از نیروهای مسلح، دولت و مسئولان نظام دفاع کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به انهدام تجهیزات پیشرفته دشمن در جریان جنگ ۴۰ روزه اشاره کرد و افزود: انهدام ۲۲ فروند پهپاد هرمس، ساقط کردن جنگندههای اف۱۵ و اف۳۵ و همچنین ماجرای دشت مهیار، تنها گوشهای از اقتدار نیروهای مسلح ما بود که دشمن را به استیصال کشاند.
سردار فدا با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: امروز کنترل تنگه هرمز و ابتکار عمل در منطقه، به سلاح اصلی ما تبدیل شده است. اگر جنگی جدید آغاز شود، دشمن قدرت و عظمتی فراتر از آنچه در جنگ ۴۰ روزه دید، مشاهده خواهد کرد.
فرمانده سپاه اصفهان با اشاره به لزوم بازسازی ۱۲ هزار واحد مسکونی آسیبدیده از حملات دشمن، خواستار همت ملی برای تسریع در این امر شد و گفت: تاکنون ۲۵۰۰ خانه با کمک نیروهای جهادی بازسازی شده است و همانگونه که کرونا را با همدلی شکست دادیم، باید با اتحاد، لذت بازگشت به خانه را به مردم بازگردانیم و با پیروزی نهایی، آرامش پایدار را در منطقه تثبیت کنیم.
