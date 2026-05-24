اجرای طرح نظارت بهداشتی بر دام ذبح شده در عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی‌پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به ضرورت بازرسی و نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح دام‌های قربانی در روز عید سعید قربان به منظور تامین سلامت مصرف کنندگان گوشت و آلایش استحصالی، این نظارت ویژه از سوی سازمان دامپزشکی کشور در تمام استان‌ها صورت می‌گیرد.

وی از مدیران کل ادارات دامپزشکی استان‌ها خواسته است برای اجرای بهینه نظارت بهداشتی و شرعی بر دام‌های ذبح شده در روز عید سعید قربان، هماهنگی‌های لازم را با استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، ائمه جمعه و جماعات، سازمان جهاد کشاورزی استان، کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، ادارات کل تعزیرات حکومتی استان، نیروی انتظامی، کمیته امام (ره) بهزیستی و سایر ادارات ذی‌ربط انجام دهند.

رفیعی‌پور اظهار کرد: اکیپ‌های ثابت و سیار کنترل و نظارت بهداشتی و شرعی در استان و ادارات تابعه در قالب کارکنان فنی دامپزشکی به همراه ناظران شرعی برای بازرسی و نظارت بهداشتی و شرعی بر دام‌های قربانی در روز چهارشنبه 6 خرداد ماه مصادف با روز عید سعید قربان آماده اراده خدمات خود به شهروندان و متقاضیان خواهند بود.

وی تاکید کرد: اکیپ‌های ثابت و سیار کنترل و نظارت بهداشتی و شرعی مجهز به لباس فرم متحدالشکل و خودروهای ویژه نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی، گوشی معاینه، ترمومتر، چکمه، کلاه، پیش‌بند، ماسک، دستکش سفید و سایر وسایل لازم برای بازرسی بهداشتی گوشت خواهند بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: شناسایی و تعیین مکان‌های مناسب برای استقرار اکیپ‌های ناظر بهداشتی و شرعی دامپزشکی، پیش از آغاز طرح و با استفاده از تجربیات سنوات گذشته و اخذ مجوزهای مربوطه صورت می‌گیرد.

وی گفت: تمام خدمات بهداشتی و شرعی و بازرسی پیش و پس از کشتار در کشتارگاه‌ها و در اماکن مجاز، به صورت رایگان انجام می‌شود.

رفیعی‌پور اذعان کرد: با توجه به استقبال برخی هموطنانم برای تهیه گوشت قربانی به صورت قطعه‌بندی از واحدهای قصابی در روز عید سعید قربان لازم است با هماهنگی اتحادیه‌های ذی‌ربط نسبت به انتخاب قصابی‌ها و یا مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی واجد شرایط به منظور توزیع گوشت‌های قربانی، اقدام و اطلاع‌رسانی مناسب با آحاد جامعه از طریق نصب بنر در محل‌های مذکور صورت گیرد.

وی در همین حال بر نظارت بر حذف لاشه و آلایش غیرقابل مصرف از چرخه مصرف انسانی و جمع‌آوری و امحای آن به روش مناسب، جلوگیری از فروش دام‌هایی که نشانه‌های درمانگاهی غیرطبیعی دارند و نظارت مستمر بر اجرای مناسب این طرح در سطح استان‌ها و نظارت بر عملکرد بازرسان در سطح شهرستان‌ها توسط مدیران کل و کارشناسان ادارات دامپزشکی استان‌ها و شهرستان‌ها تاکید کرد.