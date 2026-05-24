مصرف گوشت قرمز ۵۰ درصد کاهش یافت؛ بیش از یک میلیون تن مصرف سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در اسفند ۱۴۰۴ تعداد گاو و گوساله موجود کشور ۵.۵۱ میلیون رأس گزارش شد.

میزان تولید گوشت قرمز سال گذشته نیز ۹۳۸ هزار تن اعلام شده که حدود ۴۵۰ هزار تن آن مربوط به دام سبک (گوسفند و بز) و باقی یعنی ۴۸۸ هزار تن مربوط به دام سنگین (گوساله و گاو) بوده است. همچنین سالانه برای کنترل قیمت‌ها در بازار بخشی از گوشت مورد نیاز در قالب گوشت گرم، منجمد و حتی دام وارد کشور می‌شود. واردات گوشت گاومیش نیز برای کارخانجات صنعتی سوسیس و کالباس بخشی از این واردات را تشکیل می‌دهد.

علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در خصوص آمار واردات گوشت قرمز در سال ۱۴۰۴ به خبرنگار مهر، گفت: میزان واردات گوشت گاو، گوساله و گاو میش منجمد و تازه وکیوم شده به اضافه گوشت گوسفند و بز تازه و منجمد حدود ۷۸ هزار تن بود.

وی افزود: در راستای مدیریت بازار گوشت کشور به لحاظ نیازمندی و قیمتی، آمار واردات دام زنده (گاو، گوسفند و بز) حدود ۳۷ هزار بود.

وی در ادامه با اشاره به کشورهای مبدا این اقلام، اعلام کرد: واردات از برزیل، استرالیا، هند، پاکستان، مغولستان، روسیه، رومانی و ارمنستان انجام شد.

کاهش تولید در کنار کاهش تقاضا

مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور درباره راه‌های جایگزین واردات گوشت قرمز از برزیل به خبرنگار مهر گفت: امسال نیاز به واردات نداریم و تولیدات داخل تمام نیاز بازار را پوشش می دهد.

وی درباره این امر اظهار کرد: بازار تقاضا نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته، از این‌رو جمعیت دام داخل تمام نیاز بازار به گوشت قرمز را تامین می کنند.

این مسئول صنفی در توضیح بیشتر عنوان کرد: آمار جوجه‌ریزی فروردین ۱۴۰۴ حدود ۱۶۰ میلیون قطعه بود و این آمار در فروردین ۱۴۰۵ حدود ۱۰۰ میلیون قطعه گزارش شد. بنابراین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید گوشت مرغ کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در بازار گوشت قرمز هم فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش را در تقاضای فروشگاه‌های عرضه‌کننده کشور شاهد بودیم. این کاهش در آمار واردات هم صدق می‌کند.

طی چند سال اخیر با کاهش قدرت خرید مردم سرانه مصرف گوشت کاهش یافته است.