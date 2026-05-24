تشکیل ۲ هزار پرونده تخلف صنفی از ابتدای جنگ در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: در چارچوب وظایف سازمانی و در راستای نظارت بر عرضه کالاها در سطح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی کالاهای منتخب مد نظر وزارت صمت، همکاران ما روزانه در قالب حداقل ۲۰ تیم نظارتی مشغول رصد بازار هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان افزود: با همکاری تعزیرات و بهداشت، بازار را به طور دقیق رصد می‌کنیم تا از هرگونه عرضه کالاهای غیرمجاز، اعم از قاچاق، تاریخ‌مصرف‌گذشته و یا موارد گران‌فروشی جلوگیری شود.

️این مقام مسئول در تشریح عملکرد نظارتی از ابتدای سال جاری گفت: از ابتدای امسال تا امروز، بالغ بر ۶ هزار مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۱۱۰۰ پرونده تخلف به ارزش ۱۲ میلیارد تومان شده است.

️مدیرکل صمت استان در ادامه به تشدید اقدامات نظارتی در مقطع اخیر اشاره و تصریح کرد: از ابتدای جنگ نیز بالغ بر ۹ هزار بازرسی انجام شده و ۲ هزار پرونده تخلف به ارزش ۵۰ میلیارد تومان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

️وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، از مردم خواست تا گزارش‌های خود را از طریق سامانه‌ ارتباطی ۱۲۴ ثبت کنند.

️داود شهرکی خاطرنشان کرد: توصیه ما به مردم این است که حتماً موارد تخلف را در سامانه تلفنی سه رقمی ۱۲۴ گزارش کنند تا همکاران ما در اسرع وقت با عوامل تخلف برخورد جدی انجام دهند. ما در برخورد با تخلفاتی که امنیت و سلامت اقتصادی مردم را تحت تأثیر منفی قرار دهد، کوتاه نخواهیم آمد. پرونده متخلفان به تعزیرات ارجاع می‌شود و برخوردهای جدی قانونی صورت خواهد گرفت.