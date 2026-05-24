۴ هزار بازرسی و ۴۳۰ پرونده تخلف صنفی در قزوین طی «جنگ رمضان» 

به گزارش خبرنگار مهر، کامران لشگری بعد از ظهر یکشنبه در در دومین جلسه قرارگاه اقتصادی استان قزوین با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا دوم خرداد ماه سال جاری، اظهار کرد: در این مدت، ۴ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی استان صورت گرفته که منجر به تشکیل ۴۳۰ پرونده تخلف صنفی و معرفی آنها به تعزیرات حکومتی شده است.

مدیرکل صمت قزوین در توضیح فرآیند قیمت‌گذاری کالاها، گفت: سه نوع قیمت‌گذاری در کشور انجام می‌شود؛ نخست کالاهای مشمول یارانه که در شورای تعیین و تثبیت قیمت کشور تعیین می‌شود، دوم ۱۸ قلم کالا و خدمات که قیمت آنها در کمیسیون نظارت استانی مشخص می‌گردد و سوم سایر کالاها که بر اساس دستورالعمل تولید داخل و توسط واحدهای تولیدی تعیین می‌شود.

لشگری با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حفظ آرامش بازار در شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: با آغاز جنگ تحمیلی سوم، قرارگاه اقتصادی جنگ به ریاست معاون اقتصادی استاندار تشکیل شد و متعاقباً در سازمان صمت استان، ۹ کمیته تخصصی برای حمایت از تداوم تولید و تنظیم بازار فعال گردید.

وی همچنین از احیای مجدد مرکز فوریت‌های صنعتی و برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با ۲۵ مصوبه، به عنوان دیگر اقدامات این اداره کل در ایام جنگ رمضان نام برد.

