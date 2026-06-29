علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره مناطق آسیبدیده و برآورد خسارتها اظهار کرد: بر اساس قانون حفاظت و مرمت مصوب مجلس شورای اسلامی، همه دستگاههایی که بناهای تاریخی را در اختیار دارند، اعم از نهادهای دولتی، عمومی و حتی اشخاص حقیقی، مکلف به حفاظت، نگهداری و مرمت این آثار هستند.
وی افزود: در کشور حدود ۱۴ هزار بنای تاریخی داریم که از این تعداد، تنها ۲ هزار بنا تحت پوشش و تملک وزارت میراثفرهنگی قرار دارد و ۱۲ هزار بنای دیگر در اختیار سایر نهادها و اشخاص است.
وظیفه مرمت محدود به شرایط بحرانی نیست
دارابی تأکید کرد: این مسئولیت فقط مربوط به شرایط جنگی یا بحران نیست، بلکه در شرایط عادی نیز دستگاهها و مالکان موظفاند نسبت به مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی اقدام کنند و وزارت میراثفرهنگی سلسله نشستها و گفتوگوهایی را با نهادهای مرتبط آغاز کرده تا این مجموعهها به وظایف قانونی خود عمل کنند.
هشدار قوه قضاییه درباره ترک فعل
معاون میراثفرهنگی با اشاره به جلسه با رئیس قوه قضاییه گفت: در دیدار با حجتالاسلام محسنی اژهای، ایشان تأکید کردند اگر نهادها یا اشخاصی که بناهای تاریخی در اختیار دارند نسبت به مرمت و حفاظت اقدام نکنند، قوه قضاییه این موضوع را بهعنوان ترک فعل پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: امیدواریم در حوزه میراثفرهنگی، عشق به تاریخ، هویت ملی، وطندوستی و علاقه به نیاکان، انگیزه اصلی برای حفاظت از آثار تاریخی باشد.
تعیین اولویتها برای تخصیص اعتبارات
دارابی درباره روند بررسی خسارتها و تخصیص بودجه نیز توضیح داد: موضوع ابتدا در شورای فنی استانها بررسی میشود و هر استان اولویتهای خود را مشخص میکند و سپس این موارد به شورای فنی معاونت میراثفرهنگی ارسال خواهد شد و بر اساس گزارشهای کارشناسی و اعتبارات موجود، اولویتها بهترتیب تعیین و ابلاغ اعتبارات انجام میشود.
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