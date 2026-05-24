۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

نوری: واردات کالاهای اساسی بدون محدودیت انجام می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: حداقل تا پایان شهریورماه، واردات کالاهای اساسی توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هیچ‌گونه محدودیت انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست رئیس‌جمهور با استانداران گفت: حداقل تا پایان شهریورماه، واردات کالاهای اساسی توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هیچ‌گونه محدودیت انجام می‌شود.

وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی، هیچ محدودیتی از جمله سقف واردات، سابقه فعالیت یا سایر محدودیت‌های کالایی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد و همه افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند از تمامی مبادی کشور نسبت به واردات اقدام کنند.

نوری تصریح کرد: افرادی که قصد دارند از طریق گشایش اعتبار اقدام کنند نیز می‌توانند ثبت سفارش انجام دهند تا مراحل تکمیل اسناد آن‌ها پیگیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: برای واردات کالاهای اساسی، هیچ محدودیتی در خصوص محل فعالیت، استان، شخصیت حقیقی یا حقوقی و یا مبادی ورود کالا وجود ندارد.

